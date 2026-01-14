- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
295
Negociações com lucro:
168 (56.94%)
Negociações com perda:
127 (43.05%)
Melhor negociação:
1 653.40 USD
Pior negociação:
-1 764.50 USD
Lucro bruto:
59 431.83 USD (203 909 pips)
Perda bruta:
-54 937.69 USD (250 310 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (4 796.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 796.15 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
212 (71.86%)
Negociações curtas:
83 (28.14%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
15.23 USD
Lucro médio:
353.76 USD
Perda média:
-432.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 310.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 056.50 USD (5)
Crescimento mensal:
-0.40%
Algotrading:
32%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 119.64 USD
Máximo:
6 933.30 USD (6.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.36% (6 933.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|274
|BTCUSD.h
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.h
|5.1K
|BTCUSD.h
|-600
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.h
|2.7K
|BTCUSD.h
|-49K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 653.40 USD
Pior negociação: -1 765 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +4 796.15 USD
Máxima perda consecutiva: -3 310.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
prop firm
Sem comentários