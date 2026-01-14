SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Xwise hantec Trader v1
Eduardo dos Santos

Xwise hantec Trader v1

Eduardo dos Santos
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 4%
HantecMarketsMU-MT5
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
295
Negociações com lucro:
168 (56.94%)
Negociações com perda:
127 (43.05%)
Melhor negociação:
1 653.40 USD
Pior negociação:
-1 764.50 USD
Lucro bruto:
59 431.83 USD (203 909 pips)
Perda bruta:
-54 937.69 USD (250 310 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (4 796.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 796.15 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
212 (71.86%)
Negociações curtas:
83 (28.14%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
15.23 USD
Lucro médio:
353.76 USD
Perda média:
-432.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 310.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 056.50 USD (5)
Crescimento mensal:
-0.40%
Algotrading:
32%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 119.64 USD
Máximo:
6 933.30 USD (6.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.36% (6 933.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.h 274
BTCUSD.h 21
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.h 5.1K
BTCUSD.h -600
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.h 2.7K
BTCUSD.h -49K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 653.40 USD
Pior negociação: -1 765 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +4 796.15 USD
Máxima perda consecutiva: -3 310.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

prop firm
Sem comentários
2026.01.14 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
