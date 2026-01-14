- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
295
Gewinntrades:
168 (56.94%)
Verlusttrades:
127 (43.05%)
Bester Trade:
1 653.40 USD
Schlechtester Trade:
-1 764.50 USD
Bruttoprofit:
59 431.83 USD (203 909 pips)
Bruttoverlust:
-54 937.69 USD (250 310 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (4 796.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 796.15 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
16 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.65
Long-Positionen:
212 (71.86%)
Short-Positionen:
83 (28.14%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
15.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
353.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-432.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-3 310.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 056.50 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-0.40%
Algo-Trading:
32%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 119.64 USD
Maximaler:
6 933.30 USD (6.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.36% (6 933.30 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|274
|BTCUSD.h
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.h
|5.1K
|BTCUSD.h
|-600
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.h
|2.7K
|BTCUSD.h
|-49K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 653.40 USD
Schlechtester Trade: -1 765 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 796.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 310.40 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsMU-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
prop firm
Keine Bewertungen