Eduardo dos Santos

Xwise hantec Trader v1

Eduardo dos Santos
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 4%
HantecMarketsMU-MT5
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
295
Gewinntrades:
168 (56.94%)
Verlusttrades:
127 (43.05%)
Bester Trade:
1 653.40 USD
Schlechtester Trade:
-1 764.50 USD
Bruttoprofit:
59 431.83 USD (203 909 pips)
Bruttoverlust:
-54 937.69 USD (250 310 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (4 796.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 796.15 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
16 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.65
Long-Positionen:
212 (71.86%)
Short-Positionen:
83 (28.14%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
15.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
353.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-432.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-3 310.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 056.50 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-0.40%
Algo-Trading:
32%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 119.64 USD
Maximaler:
6 933.30 USD (6.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.36% (6 933.30 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.h 274
BTCUSD.h 21
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.h 5.1K
BTCUSD.h -600
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.h 2.7K
BTCUSD.h -49K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 653.40 USD
Schlechtester Trade: -1 765 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 796.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 310.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsMU-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

prop firm
Keine Bewertungen
2026.01.14 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
