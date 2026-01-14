- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
11 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (50.00%)
En iyi işlem:
5.00 USD
En kötü işlem:
-10.32 USD
Brüt kâr:
8.12 USD (766 pips)
Brüt zarar:
-18.63 USD (1 477 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (2.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.00 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.20
Alım-satım etkinliği:
15.38%
Maks. mevduat yükü:
113.31%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
-0.68
Alış işlemleri:
15 (68.18%)
Satış işlemleri:
7 (31.82%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-0.48 USD
Ortalama kâr:
0.74 USD
Ortalama zarar:
-1.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.79 USD (3)
Aylık büyüme:
-40.42%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.51 USD
Maksimum:
15.51 USD (50.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.03% (15.51 USD)
Varlığa göre:
31.80% (9.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|3
|GER40
|1
|EURUSD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-4
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|-6
|GER40
|-1
|EURUSD
|-1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-140
|USDJPY
|174
|XAUUSD
|-631
|GER40
|-87
|EURUSD
|-27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.00 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 6
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
Valutrades-Real
|0.00 × 1
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
FxPro.com-Real07
|0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 33
ICMarketsSC-Live26
|0.15 × 13
ICMarkets-Live24
|0.16 × 248
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 21
ICMarkets-Live07
|0.50 × 4
Pepperstone-Edge12
|0.60 × 5
ICMarkets-Live20
|0.60 × 65
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
ICMarketsEU-Live17
|1.00 × 8
Axi-US02-Live
|1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|1.14 × 7
ICMarketsSC-Live05
|1.52 × 1946
Axi-US12-Live
|1.63 × 8
