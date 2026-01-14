SegnaliSezioni
Celso Sales Rosa

Unlimited

Celso Sales Rosa
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -40%
Pepperstone-Edge11
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
11 (50.00%)
Loss Trade:
11 (50.00%)
Best Trade:
5.00 USD
Worst Trade:
-10.32 USD
Profitto lordo:
8.12 USD (766 pips)
Perdita lorda:
-18.63 USD (1 477 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (2.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
15.38%
Massimo carico di deposito:
113.31%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
15 (68.18%)
Short Trade:
7 (31.82%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-0.48 USD
Profitto medio:
0.74 USD
Perdita media:
-1.69 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-11.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.79 USD (3)
Crescita mensile:
-40.42%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.51 USD
Massimale:
15.51 USD (50.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.03% (15.51 USD)
Per equità:
31.80% (9.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 11
USDJPY 6
XAUUSD 3
GER40 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -4
USDJPY 2
XAUUSD -6
GER40 -1
EURUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -140
USDJPY 174
XAUUSD -631
GER40 -87
EURUSD -27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.00 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2.14 USD
Massima perdita consecutiva: -11.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobal-Cent4
0.00 × 2
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
Valutrades-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
FxPro.com-Real07
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 33
ICMarketsSC-Live26
0.15 × 13
ICMarkets-Live24
0.16 × 248
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 21
ICMarkets-Live07
0.50 × 4
Pepperstone-Edge12
0.60 × 5
ICMarkets-Live20
0.60 × 65
ICMarkets-Live19
0.84 × 174
ICMarketsEU-Live17
1.00 × 8
Axi-US02-Live
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live05
1.52 × 1946
Axi-US12-Live
1.63 × 8
26 più
Non ci sono recensioni
2026.01.16 06:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 13:27
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
