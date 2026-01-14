- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
11 (50.00%)
Loss Trade:
11 (50.00%)
Best Trade:
5.00 USD
Worst Trade:
-10.32 USD
Profitto lordo:
8.12 USD (766 pips)
Perdita lorda:
-18.63 USD (1 477 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (2.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
15.38%
Massimo carico di deposito:
113.31%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
15 (68.18%)
Short Trade:
7 (31.82%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-0.48 USD
Profitto medio:
0.74 USD
Perdita media:
-1.69 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-11.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.79 USD (3)
Crescita mensile:
-40.42%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.51 USD
Massimale:
15.51 USD (50.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.03% (15.51 USD)
Per equità:
31.80% (9.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|3
|GER40
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-4
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|-6
|GER40
|-1
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-140
|USDJPY
|174
|XAUUSD
|-631
|GER40
|-87
|EURUSD
|-27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.00 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2.14 USD
Massima perdita consecutiva: -11.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live26
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live24
|0.16 × 248
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 21
|
ICMarkets-Live07
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live20
|0.60 × 65
|
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
|
ICMarketsEU-Live17
|1.00 × 8
|
Axi-US02-Live
|1.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|1.52 × 1946
|
Axi-US12-Live
|1.63 × 8
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-40%
0
0
USD
USD
15
USD
USD
1
4%
22
50%
15%
0.43
-0.48
USD
USD
50%
1:200