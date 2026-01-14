- 자본
- 축소
트레이드:
22
이익 거래:
11 (50.00%)
손실 거래:
11 (50.00%)
최고의 거래:
5.00 USD
최악의 거래:
-10.32 USD
총 수익:
8.12 USD (766 pips)
총 손실:
-18.63 USD (1 477 pips)
연속 최대 이익:
5 (2.14 USD)
연속 최대 이익:
5.00 USD (1)
샤프 비율:
-0.20
거래 활동:
15.38%
최대 입금량:
113.31%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
23 분
회복 요인:
-0.68
롱(주식매수):
15 (68.18%)
숏(주식차입매도):
7 (31.82%)
수익 요인:
0.44
기대수익:
-0.48 USD
평균 이익:
0.74 USD
평균 손실:
-1.69 USD
연속 최대 손실:
3 (-11.79 USD)
연속 최대 손실:
-11.79 USD (3)
월별 성장률:
-40.42%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.51 USD
최대한의:
15.51 USD (50.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.03% (15.51 USD)
자본금별:
31.80% (9.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|3
|GER40
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-4
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|-6
|GER40
|-1
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-140
|USDJPY
|174
|XAUUSD
|-631
|GER40
|-87
|EURUSD
|-27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.00 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +2.14 USD
연속 최대 손실: -11.79 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live26
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live24
|0.16 × 248
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 21
|
ICMarkets-Live07
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live20
|0.60 × 65
|
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
|
ICMarketsEU-Live17
|1.00 × 8
|
Axi-US02-Live
|1.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|1.52 × 1946
|
Axi-US12-Live
|1.63 × 8
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-40%
0
0
USD
USD
15
USD
USD
1
4%
22
50%
15%
0.43
-0.48
USD
USD
50%
1:200