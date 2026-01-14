- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
22
盈利交易:
11 (50.00%)
亏损交易:
11 (50.00%)
最好交易:
5.00 USD
最差交易:
-10.32 USD
毛利:
8.12 USD (766 pips)
毛利亏损:
-18.63 USD (1 477 pips)
最大连续赢利:
5 (2.14 USD)
最大连续盈利:
5.00 USD (1)
夏普比率:
-0.20
交易活动:
15.38%
最大入金加载:
113.31%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
23 分钟
采收率:
-0.68
长期交易:
15 (68.18%)
短期交易:
7 (31.82%)
利润因子:
0.44
预期回报:
-0.48 USD
平均利润:
0.74 USD
平均损失:
-1.69 USD
最大连续失误:
3 (-11.79 USD)
最大连续亏损:
-11.79 USD (3)
每月增长:
-40.42%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
10.51 USD
最大值:
15.51 USD (50.03%)
相对跌幅:
结余:
50.03% (15.51 USD)
净值:
31.80% (9.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|3
|GER40
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-4
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|-6
|GER40
|-1
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-140
|USDJPY
|174
|XAUUSD
|-631
|GER40
|-87
|EURUSD
|-27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.00 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2.14 USD
最大连续亏损: -11.79 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live26
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live24
|0.16 × 248
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 21
|
ICMarkets-Live07
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live20
|0.60 × 65
|
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
|
ICMarketsEU-Live17
|1.00 × 8
|
Axi-US02-Live
|1.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|1.52 × 1946
|
Axi-US12-Live
|1.63 × 8
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-40%
0
0
USD
USD
15
USD
USD
1
4%
22
50%
15%
0.43
-0.48
USD
USD
50%
1:200