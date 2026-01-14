信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Unlimited
Celso Sales Rosa

Unlimited

Celso Sales Rosa
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -40%
Pepperstone-Edge11
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
22
盈利交易:
11 (50.00%)
亏损交易:
11 (50.00%)
最好交易:
5.00 USD
最差交易:
-10.32 USD
毛利:
8.12 USD (766 pips)
毛利亏损:
-18.63 USD (1 477 pips)
最大连续赢利:
5 (2.14 USD)
最大连续盈利:
5.00 USD (1)
夏普比率:
-0.20
交易活动:
15.38%
最大入金加载:
113.31%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
23 分钟
采收率:
-0.68
长期交易:
15 (68.18%)
短期交易:
7 (31.82%)
利润因子:
0.44
预期回报:
-0.48 USD
平均利润:
0.74 USD
平均损失:
-1.69 USD
最大连续失误:
3 (-11.79 USD)
最大连续亏损:
-11.79 USD (3)
每月增长:
-40.42%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
10.51 USD
最大值:
15.51 USD (50.03%)
相对跌幅:
结余:
50.03% (15.51 USD)
净值:
31.80% (9.54 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 11
USDJPY 6
XAUUSD 3
GER40 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -4
USDJPY 2
XAUUSD -6
GER40 -1
EURUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -140
USDJPY 174
XAUUSD -631
GER40 -87
EURUSD -27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.00 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2.14 USD
最大连续亏损: -11.79 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EGlobal-Cent4
0.00 × 2
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
Valutrades-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
FxPro.com-Real07
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 33
ICMarketsSC-Live26
0.15 × 13
ICMarkets-Live24
0.16 × 248
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 21
ICMarkets-Live07
0.50 × 4
Pepperstone-Edge12
0.60 × 5
ICMarkets-Live20
0.60 × 65
ICMarkets-Live19
0.84 × 174
ICMarketsEU-Live17
1.00 × 8
Axi-US02-Live
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live05
1.52 × 1946
Axi-US12-Live
1.63 × 8
没有评论
2026.01.16 06:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 13:27
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Unlimited
每月30 USD
-40%
0
0
USD
15
USD
1
4%
22
50%
15%
0.43
-0.48
USD
50%
1:200
