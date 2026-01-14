- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
11 (50.00%)
Negociações com perda:
11 (50.00%)
Melhor negociação:
5.00 USD
Pior negociação:
-10.32 USD
Lucro bruto:
8.12 USD (766 pips)
Perda bruta:
-18.63 USD (1 477 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (2.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.20
Atividade de negociação:
15.38%
Depósito máximo carregado:
113.31%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
23 minutos
Fator de recuperação:
-0.68
Negociações longas:
15 (68.18%)
Negociações curtas:
7 (31.82%)
Fator de lucro:
0.44
Valor esperado:
-0.48 USD
Lucro médio:
0.74 USD
Perda média:
-1.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-11.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.79 USD (3)
Crescimento mensal:
-40.42%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.51 USD
Máximo:
15.51 USD (50.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.03% (15.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.80% (9.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|3
|GER40
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-4
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|-6
|GER40
|-1
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-140
|USDJPY
|174
|XAUUSD
|-631
|GER40
|-87
|EURUSD
|-27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.00 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +2.14 USD
Máxima perda consecutiva: -11.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live26
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live24
|0.16 × 248
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 21
|
ICMarkets-Live07
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live20
|0.60 × 65
|
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
|
ICMarketsEU-Live17
|1.00 × 8
|
Axi-US02-Live
|1.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|1.52 × 1946
|
Axi-US12-Live
|1.63 × 8
26 mais ...
Sem comentários
