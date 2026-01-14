SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Unlimited
Celso Sales Rosa

Unlimited

Celso Sales Rosa
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -40%
Pepperstone-Edge11
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
11 (50.00%)
Negociações com perda:
11 (50.00%)
Melhor negociação:
5.00 USD
Pior negociação:
-10.32 USD
Lucro bruto:
8.12 USD (766 pips)
Perda bruta:
-18.63 USD (1 477 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (2.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.20
Atividade de negociação:
15.38%
Depósito máximo carregado:
113.31%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
23 minutos
Fator de recuperação:
-0.68
Negociações longas:
15 (68.18%)
Negociações curtas:
7 (31.82%)
Fator de lucro:
0.44
Valor esperado:
-0.48 USD
Lucro médio:
0.74 USD
Perda média:
-1.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-11.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.79 USD (3)
Crescimento mensal:
-40.42%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.51 USD
Máximo:
15.51 USD (50.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.03% (15.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.80% (9.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 11
USDJPY 6
XAUUSD 3
GER40 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -4
USDJPY 2
XAUUSD -6
GER40 -1
EURUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -140
USDJPY 174
XAUUSD -631
GER40 -87
EURUSD -27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.00 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +2.14 USD
Máxima perda consecutiva: -11.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EGlobal-Cent4
0.00 × 2
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
Valutrades-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
FxPro.com-Real07
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 33
ICMarketsSC-Live26
0.15 × 13
ICMarkets-Live24
0.16 × 248
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 21
ICMarkets-Live07
0.50 × 4
Pepperstone-Edge12
0.60 × 5
ICMarkets-Live20
0.60 × 65
ICMarkets-Live19
0.84 × 174
ICMarketsEU-Live17
1.00 × 8
Axi-US02-Live
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live05
1.52 × 1946
Axi-US12-Live
1.63 × 8
26 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.16 06:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 13:27
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Unlimited
30 USD por mês
-40%
0
0
USD
15
USD
1
4%
22
50%
15%
0.43
-0.48
USD
50%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.