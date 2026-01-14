SeñalesSecciones
Celso Sales Rosa

Unlimited

Celso Sales Rosa
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 -40%
Pepperstone-Edge11
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
22
Transacciones Rentables:
11 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
11 (50.00%)
Mejor transacción:
5.00 USD
Peor transacción:
-10.32 USD
Beneficio Bruto:
8.12 USD (766 pips)
Pérdidas Brutas:
-18.63 USD (1 477 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (2.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.20
Actividad comercial:
15.38%
Carga máxima del depósito:
113.31%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
23 minutos
Factor de Recuperación:
-0.68
Transacciones Largas:
15 (68.18%)
Transacciones Cortas:
7 (31.82%)
Factor de Beneficio:
0.44
Beneficio Esperado:
-0.48 USD
Beneficio medio:
0.74 USD
Pérdidas medias:
-1.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-11.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.79 USD (3)
Crecimiento al mes:
-40.42%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.51 USD
Máxima:
15.51 USD (50.03%)
Reducción relativa:
De balance:
50.03% (15.51 USD)
De fondos:
31.80% (9.54 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 11
USDJPY 6
XAUUSD 3
GER40 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -4
USDJPY 2
XAUUSD -6
GER40 -1
EURUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -140
USDJPY 174
XAUUSD -631
GER40 -87
EURUSD -27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.00 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +2.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.79 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EGlobal-Cent4
0.00 × 2
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
Valutrades-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
FxPro.com-Real07
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 33
ICMarketsSC-Live26
0.15 × 13
ICMarkets-Live24
0.16 × 248
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 21
ICMarkets-Live07
0.50 × 4
Pepperstone-Edge12
0.60 × 5
ICMarkets-Live20
0.60 × 65
ICMarkets-Live19
0.84 × 174
ICMarketsEU-Live17
1.00 × 8
Axi-US02-Live
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live05
1.52 × 1946
Axi-US12-Live
1.63 × 8
otros 26...
No hay comentarios
2026.01.16 06:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 13:27
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
