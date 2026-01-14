- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
22
Transacciones Rentables:
11 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
11 (50.00%)
Mejor transacción:
5.00 USD
Peor transacción:
-10.32 USD
Beneficio Bruto:
8.12 USD (766 pips)
Pérdidas Brutas:
-18.63 USD (1 477 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (2.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.20
Actividad comercial:
15.38%
Carga máxima del depósito:
113.31%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
23 minutos
Factor de Recuperación:
-0.68
Transacciones Largas:
15 (68.18%)
Transacciones Cortas:
7 (31.82%)
Factor de Beneficio:
0.44
Beneficio Esperado:
-0.48 USD
Beneficio medio:
0.74 USD
Pérdidas medias:
-1.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-11.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.79 USD (3)
Crecimiento al mes:
-40.42%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.51 USD
Máxima:
15.51 USD (50.03%)
Reducción relativa:
De balance:
50.03% (15.51 USD)
De fondos:
31.80% (9.54 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|3
|GER40
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|-4
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|-6
|GER40
|-1
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|-140
|USDJPY
|174
|XAUUSD
|-631
|GER40
|-87
|EURUSD
|-27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5.00 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +2.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.79 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live26
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live24
|0.16 × 248
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 21
|
ICMarkets-Live07
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live20
|0.60 × 65
|
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
|
ICMarketsEU-Live17
|1.00 × 8
|
Axi-US02-Live
|1.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|1.52 × 1946
|
Axi-US12-Live
|1.63 × 8
