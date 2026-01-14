СигналыРазделы
Celso Sales Rosa

Unlimited

Celso Sales Rosa
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 -40%
Pepperstone-Edge11
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
11 (50.00%)
Убыточных трейдов:
11 (50.00%)
Лучший трейд:
5.00 USD
Худший трейд:
-10.32 USD
Общая прибыль:
8.12 USD (766 pips)
Общий убыток:
-18.63 USD (1 477 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (2.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
15.38%
Макс. загрузка депозита:
113.31%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
15 (68.18%)
Коротких трейдов:
7 (31.82%)
Профит фактор:
0.44
Мат. ожидание:
-0.48 USD
Средняя прибыль:
0.74 USD
Средний убыток:
-1.69 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-11.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.79 USD (3)
Прирост в месяц:
-40.42%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.51 USD
Максимальная:
15.51 USD (50.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.03% (15.51 USD)
По эквити:
31.80% (9.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 11
USDJPY 6
XAUUSD 3
GER40 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -4
USDJPY 2
XAUUSD -6
GER40 -1
EURUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -140
USDJPY 174
XAUUSD -631
GER40 -87
EURUSD -27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.00 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2.14 USD
Макс. убыток в серии: -11.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EGlobal-Cent4
0.00 × 2
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
Valutrades-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
FxPro.com-Real07
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 33
ICMarketsSC-Live26
0.15 × 13
ICMarkets-Live24
0.16 × 248
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 21
ICMarkets-Live07
0.50 × 4
Pepperstone-Edge12
0.60 × 5
ICMarkets-Live20
0.60 × 65
ICMarkets-Live19
0.84 × 174
ICMarketsEU-Live17
1.00 × 8
Axi-US02-Live
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live05
1.52 × 1946
Axi-US12-Live
1.63 × 8
еще 26...
Нет отзывов
2026.01.16 06:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 13:27
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Unlimited
30 USD в месяц
-40%
0
0
USD
15
USD
1
4%
22
50%
15%
0.43
-0.48
USD
50%
1:200
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.