Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
11 (50.00%)
Убыточных трейдов:
11 (50.00%)
Лучший трейд:
5.00 USD
Худший трейд:
-10.32 USD
Общая прибыль:
8.12 USD (766 pips)
Общий убыток:
-18.63 USD (1 477 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (2.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
15.38%
Макс. загрузка депозита:
113.31%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
15 (68.18%)
Коротких трейдов:
7 (31.82%)
Профит фактор:
0.44
Мат. ожидание:
-0.48 USD
Средняя прибыль:
0.74 USD
Средний убыток:
-1.69 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-11.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.79 USD (3)
Прирост в месяц:
-40.42%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.51 USD
Максимальная:
15.51 USD (50.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.03% (15.51 USD)
По эквити:
31.80% (9.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|3
|GER40
|1
|EURUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-4
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|-6
|GER40
|-1
|EURUSD
|-1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-140
|USDJPY
|174
|XAUUSD
|-631
|GER40
|-87
|EURUSD
|-27
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.00 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2.14 USD
Макс. убыток в серии: -11.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live26
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live24
|0.16 × 248
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 21
|
ICMarkets-Live07
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live20
|0.60 × 65
|
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
|
ICMarketsEU-Live17
|1.00 × 8
|
Axi-US02-Live
|1.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|1.52 × 1946
|
Axi-US12-Live
|1.63 × 8
Нет отзывов
