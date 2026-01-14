- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
22
利益トレード:
11 (50.00%)
損失トレード:
11 (50.00%)
ベストトレード:
5.00 USD
最悪のトレード:
-10.32 USD
総利益:
8.12 USD (766 pips)
総損失:
-18.63 USD (1 477 pips)
最大連続の勝ち:
5 (2.14 USD)
最大連続利益:
5.00 USD (1)
シャープレシオ:
-0.20
取引アクティビティ:
15.38%
最大入金額:
113.31%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
23 分
リカバリーファクター:
-0.68
長いトレード:
15 (68.18%)
短いトレード:
7 (31.82%)
プロフィットファクター:
0.44
期待されたペイオフ:
-0.48 USD
平均利益:
0.74 USD
平均損失:
-1.69 USD
最大連続の負け:
3 (-11.79 USD)
最大連続損失:
-11.79 USD (3)
月間成長:
-40.42%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.51 USD
最大の:
15.51 USD (50.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.03% (15.51 USD)
エクイティによる:
31.80% (9.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|3
|GER40
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-4
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|-6
|GER40
|-1
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-140
|USDJPY
|174
|XAUUSD
|-631
|GER40
|-87
|EURUSD
|-27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.00 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2.14 USD
最大連続損失: -11.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live26
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live24
|0.16 × 248
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 21
|
ICMarkets-Live07
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live20
|0.60 × 65
|
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
|
ICMarketsEU-Live17
|1.00 × 8
|
Axi-US02-Live
|1.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|1.52 × 1946
|
Axi-US12-Live
|1.63 × 8
26 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-40%
0
0
USD
USD
15
USD
USD
1
4%
22
50%
15%
0.43
-0.48
USD
USD
50%
1:200