シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Unlimited
Celso Sales Rosa

Unlimited

Celso Sales Rosa
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -40%
Pepperstone-Edge11
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
22
利益トレード:
11 (50.00%)
損失トレード:
11 (50.00%)
ベストトレード:
5.00 USD
最悪のトレード:
-10.32 USD
総利益:
8.12 USD (766 pips)
総損失:
-18.63 USD (1 477 pips)
最大連続の勝ち:
5 (2.14 USD)
最大連続利益:
5.00 USD (1)
シャープレシオ:
-0.20
取引アクティビティ:
15.38%
最大入金額:
113.31%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
23 分
リカバリーファクター:
-0.68
長いトレード:
15 (68.18%)
短いトレード:
7 (31.82%)
プロフィットファクター:
0.44
期待されたペイオフ:
-0.48 USD
平均利益:
0.74 USD
平均損失:
-1.69 USD
最大連続の負け:
3 (-11.79 USD)
最大連続損失:
-11.79 USD (3)
月間成長:
-40.42%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.51 USD
最大の:
15.51 USD (50.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.03% (15.51 USD)
エクイティによる:
31.80% (9.54 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 11
USDJPY 6
XAUUSD 3
GER40 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -4
USDJPY 2
XAUUSD -6
GER40 -1
EURUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -140
USDJPY 174
XAUUSD -631
GER40 -87
EURUSD -27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.00 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2.14 USD
最大連続損失: -11.79 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EGlobal-Cent4
0.00 × 2
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
Valutrades-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
FxPro.com-Real07
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 33
ICMarketsSC-Live26
0.15 × 13
ICMarkets-Live24
0.16 × 248
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 21
ICMarkets-Live07
0.50 × 4
Pepperstone-Edge12
0.60 × 5
ICMarkets-Live20
0.60 × 65
ICMarkets-Live19
0.84 × 174
ICMarketsEU-Live17
1.00 × 8
Axi-US02-Live
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live05
1.52 × 1946
Axi-US12-Live
1.63 × 8
26 より多く...
レビューなし
2026.01.16 06:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 13:27
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください