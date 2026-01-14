- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
619
Kârla kapanan işlemler:
456 (73.66%)
Zararla kapanan işlemler:
163 (26.33%)
En iyi işlem:
79.50 USD
En kötü işlem:
-40.30 USD
Brüt kâr:
1 926.96 USD (124 267 pips)
Brüt zarar:
-900.94 USD (64 765 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (77.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
124.31 USD (20)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.15%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
7.00
Alış işlemleri:
413 (66.72%)
Satış işlemleri:
206 (33.28%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
1.66 USD
Ortalama kâr:
4.23 USD
Ortalama zarar:
-5.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-50.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-145.78 USD (6)
Aylık büyüme:
6.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.06 USD
Maksimum:
146.58 USD (5.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.63% (61.80 USD)
Varlığa göre:
0.02% (0.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|619
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +79.50 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +77.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
