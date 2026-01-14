SinyallerBölümler
Dion Martin H

0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 35%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
619
Kârla kapanan işlemler:
456 (73.66%)
Zararla kapanan işlemler:
163 (26.33%)
En iyi işlem:
79.50 USD
En kötü işlem:
-40.30 USD
Brüt kâr:
1 926.96 USD (124 267 pips)
Brüt zarar:
-900.94 USD (64 765 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (77.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
124.31 USD (20)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.15%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
7.00
Alış işlemleri:
413 (66.72%)
Satış işlemleri:
206 (33.28%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
1.66 USD
Ortalama kâr:
4.23 USD
Ortalama zarar:
-5.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-50.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-145.78 USD (6)
Aylık büyüme:
6.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.06 USD
Maksimum:
146.58 USD (5.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.63% (61.80 USD)
Varlığa göre:
0.02% (0.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 619
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 60K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +79.50 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +77.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
İnceleme yok
2026.01.14 10:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
