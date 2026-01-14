- 자본
- 축소
트레이드:
630
이익 거래:
465 (73.80%)
손실 거래:
165 (26.19%)
최고의 거래:
79.50 USD
최악의 거래:
-40.30 USD
총 수익:
1 950.13 USD (125 998 pips)
총 손실:
-902.09 USD (64 865 pips)
연속 최대 이익:
23 (77.51 USD)
연속 최대 이익:
124.31 USD (20)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
3.94%
최대 입금량:
0.91%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
93
평균 유지 시간:
26 분
회복 요인:
7.15
롱(주식매수):
424 (67.30%)
숏(주식차입매도):
206 (32.70%)
수익 요인:
2.16
기대수익:
1.66 USD
평균 이익:
4.19 USD
평균 손실:
-5.47 USD
연속 최대 손실:
7 (-50.26 USD)
연속 최대 손실:
-145.78 USD (6)
월별 성장률:
6.53%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.06 USD
최대한의:
146.58 USD (5.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.63% (61.80 USD)
자본금별:
0.22% (13.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|630
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|61K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
35%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
11
0%
630
73%
4%
2.16
1.66
USD
USD
3%
1:500