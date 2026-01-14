- Прирост
Всего трейдов:
619
Прибыльных трейдов:
456 (73.66%)
Убыточных трейдов:
163 (26.33%)
Лучший трейд:
79.50 USD
Худший трейд:
-40.30 USD
Общая прибыль:
1 926.96 USD (124 267 pips)
Общий убыток:
-900.94 USD (64 765 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (77.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
124.31 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.15%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
89
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
7.00
Длинных трейдов:
413 (66.72%)
Коротких трейдов:
206 (33.28%)
Профит фактор:
2.14
Мат. ожидание:
1.66 USD
Средняя прибыль:
4.23 USD
Средний убыток:
-5.53 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-50.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-145.78 USD (6)
Прирост в месяц:
6.69%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.06 USD
Максимальная:
146.58 USD (5.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.63% (61.80 USD)
По эквити:
0.02% (0.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|619
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
