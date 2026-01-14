SegnaliSezioni
Dion Martin H

Dion Martin

Dion Martin H
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 35%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
619
Profit Trade:
456 (73.66%)
Loss Trade:
163 (26.33%)
Best Trade:
79.50 USD
Worst Trade:
-40.30 USD
Profitto lordo:
1 926.96 USD (124 267 pips)
Perdita lorda:
-900.94 USD (64 765 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (77.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
124.31 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.15%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
7.00
Long Trade:
413 (66.72%)
Short Trade:
206 (33.28%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
1.66 USD
Profitto medio:
4.23 USD
Perdita media:
-5.53 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-50.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-145.78 USD (6)
Crescita mensile:
6.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.06 USD
Massimale:
146.58 USD (5.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.63% (61.80 USD)
Per equità:
0.02% (0.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 619
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +79.50 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +77.51 USD
Massima perdita consecutiva: -50.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Non ci sono recensioni
2026.01.14 10:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
