- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
630
Transacciones Rentables:
465 (73.80%)
Transacciones Irrentables:
165 (26.19%)
Mejor transacción:
79.50 USD
Peor transacción:
-40.30 USD
Beneficio Bruto:
1 950.13 USD (125 998 pips)
Pérdidas Brutas:
-902.09 USD (64 865 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (77.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
124.31 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
3.94%
Carga máxima del depósito:
0.91%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
93
Tiempo medio de espera:
26 minutos
Factor de Recuperación:
7.15
Transacciones Largas:
424 (67.30%)
Transacciones Cortas:
206 (32.70%)
Factor de Beneficio:
2.16
Beneficio Esperado:
1.66 USD
Beneficio medio:
4.19 USD
Pérdidas medias:
-5.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-50.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-145.78 USD (6)
Crecimiento al mes:
6.53%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.06 USD
Máxima:
146.58 USD (5.69%)
Reducción relativa:
De balance:
2.63% (61.80 USD)
De fondos:
0.22% (13.38 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|630
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|61K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +79.50 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +77.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -50.26 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
35%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
11
0%
630
73%
4%
2.16
1.66
USD
USD
3%
1:500