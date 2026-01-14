- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
619
Gewinntrades:
456 (73.66%)
Verlusttrades:
163 (26.33%)
Bester Trade:
79.50 USD
Schlechtester Trade:
-40.30 USD
Bruttoprofit:
1 926.96 USD (124 267 pips)
Bruttoverlust:
-900.94 USD (64 765 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (77.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
124.31 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.15%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
89
Durchschn. Haltezeit:
26 Minuten
Erholungsfaktor:
7.00
Long-Positionen:
413 (66.72%)
Short-Positionen:
206 (33.28%)
Profit-Faktor:
2.14
Mathematische Gewinnerwartung:
1.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-50.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-145.78 USD (6)
Wachstum pro Monat :
6.69%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.06 USD
Maximaler:
146.58 USD (5.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.63% (61.80 USD)
Kapital:
0.02% (0.98 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|619
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +79.50 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +77.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -50.26 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
