Dion Martin H

Dion Martin

Dion Martin H
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 35%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
619
Gewinntrades:
456 (73.66%)
Verlusttrades:
163 (26.33%)
Bester Trade:
79.50 USD
Schlechtester Trade:
-40.30 USD
Bruttoprofit:
1 926.96 USD (124 267 pips)
Bruttoverlust:
-900.94 USD (64 765 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (77.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
124.31 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.15%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
89
Durchschn. Haltezeit:
26 Minuten
Erholungsfaktor:
7.00
Long-Positionen:
413 (66.72%)
Short-Positionen:
206 (33.28%)
Profit-Faktor:
2.14
Mathematische Gewinnerwartung:
1.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-50.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-145.78 USD (6)
Wachstum pro Monat :
6.69%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.06 USD
Maximaler:
146.58 USD (5.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.63% (61.80 USD)
Kapital:
0.02% (0.98 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 619
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 60K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +79.50 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +77.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -50.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.14 10:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
