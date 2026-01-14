- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
619
利益トレード:
456 (73.66%)
損失トレード:
163 (26.33%)
ベストトレード:
79.50 USD
最悪のトレード:
-40.30 USD
総利益:
1 926.96 USD (124 267 pips)
総損失:
-900.94 USD (64 765 pips)
最大連続の勝ち:
23 (77.51 USD)
最大連続利益:
124.31 USD (20)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.15%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
89
平均保有時間:
26 分
リカバリーファクター:
7.00
長いトレード:
413 (66.72%)
短いトレード:
206 (33.28%)
プロフィットファクター:
2.14
期待されたペイオフ:
1.66 USD
平均利益:
4.23 USD
平均損失:
-5.53 USD
最大連続の負け:
7 (-50.26 USD)
最大連続損失:
-145.78 USD (6)
月間成長:
6.69%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.06 USD
最大の:
146.58 USD (5.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.63% (61.80 USD)
エクイティによる:
0.02% (0.98 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|619
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +79.50 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +77.51 USD
最大連続損失: -50.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
レビューなし