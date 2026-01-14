- Crescimento
Negociações:
619
Negociações com lucro:
456 (73.66%)
Negociações com perda:
163 (26.33%)
Melhor negociação:
79.50 USD
Pior negociação:
-40.30 USD
Lucro bruto:
1 926.96 USD (124 267 pips)
Perda bruta:
-900.94 USD (64 765 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (77.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
124.31 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.15%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
89
Tempo médio de espera:
26 minutos
Fator de recuperação:
7.00
Negociações longas:
413 (66.72%)
Negociações curtas:
206 (33.28%)
Fator de lucro:
2.14
Valor esperado:
1.66 USD
Lucro médio:
4.23 USD
Perda média:
-5.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-50.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-145.78 USD (6)
Crescimento mensal:
6.69%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.06 USD
Máximo:
146.58 USD (5.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.63% (61.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.02% (0.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|619
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +79.50 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +77.51 USD
Máxima perda consecutiva: -50.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
