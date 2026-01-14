SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Dion Martin
Dion Martin H

Dion Martin

Dion Martin H
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 35%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
619
Negociações com lucro:
456 (73.66%)
Negociações com perda:
163 (26.33%)
Melhor negociação:
79.50 USD
Pior negociação:
-40.30 USD
Lucro bruto:
1 926.96 USD (124 267 pips)
Perda bruta:
-900.94 USD (64 765 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (77.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
124.31 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.15%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
89
Tempo médio de espera:
26 minutos
Fator de recuperação:
7.00
Negociações longas:
413 (66.72%)
Negociações curtas:
206 (33.28%)
Fator de lucro:
2.14
Valor esperado:
1.66 USD
Lucro médio:
4.23 USD
Perda média:
-5.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-50.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-145.78 USD (6)
Crescimento mensal:
6.69%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.06 USD
Máximo:
146.58 USD (5.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.63% (61.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.02% (0.98 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 619
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 60K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +79.50 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +77.51 USD
Máxima perda consecutiva: -50.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.14 10:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar