Lanting Li

Alan

Lanting Li
0 inceleme
Güvenilirlik
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 34%
LMAXMU-LIVE
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
398
Kârla kapanan işlemler:
235 (59.04%)
Zararla kapanan işlemler:
163 (40.95%)
En iyi işlem:
291.38 USD
En kötü işlem:
-93.80 USD
Brüt kâr:
3 186.71 USD (152 088 pips)
Brüt zarar:
-2 850.05 USD (100 210 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (85.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
474.40 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
43.86%
Maks. mevduat yükü:
81.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
307 (77.14%)
Satış işlemleri:
91 (22.86%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
13.56 USD
Ortalama zarar:
-17.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-246.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-246.22 USD (8)
Aylık büyüme:
35.75%
Yıllık tahmin:
433.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
416.00 USD
Maksimum:
445.48 USD (14.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.49% (444.28 USD)
Varlığa göre:
19.10% (51.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.lmx 127
EURUSD.lmx 64
USDJPY.lmx 50
XAGUSD.lmx 44
XTIUSD.lmx 18
EURJPY.lmx 18
HK50.lmx 15
GBPUSD.lmx 14
AUDUSD.lmx 11
USDCNH.lmx 9
GBPJPY.lmx 9
US100m.lmx 6
XCUUSD.lmx 4
EUR50.lmx 2
WS30m.lmx 2
USDCAD.lmx 1
UK100.lmx 1
XETUSD.lmx 1
SPX500m.lmx 1
XBRUSD.lmx 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.lmx 855
EURUSD.lmx 66
USDJPY.lmx 197
XAGUSD.lmx 7
XTIUSD.lmx -84
EURJPY.lmx -50
HK50.lmx -23
GBPUSD.lmx -28
AUDUSD.lmx -19
USDCNH.lmx -88
GBPJPY.lmx -85
US100m.lmx -49
XCUUSD.lmx -111
EUR50.lmx -128
WS30m.lmx 15
USDCAD.lmx -1
UK100.lmx -52
XETUSD.lmx 1
SPX500m.lmx -52
XBRUSD.lmx -32
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.lmx 65K
EURUSD.lmx -540
USDJPY.lmx 7.6K
XAGUSD.lmx -565
XTIUSD.lmx -2.5K
EURJPY.lmx 726
HK50.lmx 930
GBPUSD.lmx 41
AUDUSD.lmx -351
USDCNH.lmx -6.9K
GBPJPY.lmx -1.8K
US100m.lmx -408
XCUUSD.lmx -11K
EUR50.lmx -1.2K
WS30m.lmx 167
USDCAD.lmx -127
UK100.lmx -401
XETUSD.lmx 3.6K
SPX500m.lmx -51
XBRUSD.lmx -310
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +291.38 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +85.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -246.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LMAXMU-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2026.01.16 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 05:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.04% of days out of 384 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 05:37
A large drawdown may occur on the account again
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.