Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
398
Kârla kapanan işlemler:
235 (59.04%)
Zararla kapanan işlemler:
163 (40.95%)
En iyi işlem:
291.38 USD
En kötü işlem:
-93.80 USD
Brüt kâr:
3 186.71 USD (152 088 pips)
Brüt zarar:
-2 850.05 USD (100 210 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (85.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
474.40 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
43.86%
Maks. mevduat yükü:
81.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
307 (77.14%)
Satış işlemleri:
91 (22.86%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
13.56 USD
Ortalama zarar:
-17.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-246.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-246.22 USD (8)
Aylık büyüme:
35.75%
Yıllık tahmin:
433.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
416.00 USD
Maksimum:
445.48 USD (14.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.49% (444.28 USD)
Varlığa göre:
19.10% (51.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.lmx
|127
|EURUSD.lmx
|64
|USDJPY.lmx
|50
|XAGUSD.lmx
|44
|XTIUSD.lmx
|18
|EURJPY.lmx
|18
|HK50.lmx
|15
|GBPUSD.lmx
|14
|AUDUSD.lmx
|11
|USDCNH.lmx
|9
|GBPJPY.lmx
|9
|US100m.lmx
|6
|XCUUSD.lmx
|4
|EUR50.lmx
|2
|WS30m.lmx
|2
|USDCAD.lmx
|1
|UK100.lmx
|1
|XETUSD.lmx
|1
|SPX500m.lmx
|1
|XBRUSD.lmx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.lmx
|855
|EURUSD.lmx
|66
|USDJPY.lmx
|197
|XAGUSD.lmx
|7
|XTIUSD.lmx
|-84
|EURJPY.lmx
|-50
|HK50.lmx
|-23
|GBPUSD.lmx
|-28
|AUDUSD.lmx
|-19
|USDCNH.lmx
|-88
|GBPJPY.lmx
|-85
|US100m.lmx
|-49
|XCUUSD.lmx
|-111
|EUR50.lmx
|-128
|WS30m.lmx
|15
|USDCAD.lmx
|-1
|UK100.lmx
|-52
|XETUSD.lmx
|1
|SPX500m.lmx
|-52
|XBRUSD.lmx
|-32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.lmx
|65K
|EURUSD.lmx
|-540
|USDJPY.lmx
|7.6K
|XAGUSD.lmx
|-565
|XTIUSD.lmx
|-2.5K
|EURJPY.lmx
|726
|HK50.lmx
|930
|GBPUSD.lmx
|41
|AUDUSD.lmx
|-351
|USDCNH.lmx
|-6.9K
|GBPJPY.lmx
|-1.8K
|US100m.lmx
|-408
|XCUUSD.lmx
|-11K
|EUR50.lmx
|-1.2K
|WS30m.lmx
|167
|USDCAD.lmx
|-127
|UK100.lmx
|-401
|XETUSD.lmx
|3.6K
|SPX500m.lmx
|-51
|XBRUSD.lmx
|-310
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +291.38 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +85.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -246.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LMAXMU-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
