Lanting Li

Alan

Lanting Li
レビュー0件
信頼性
55週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 34%
LMAXMU-LIVE
1:100
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
398
利益トレード:
235 (59.04%)
損失トレード:
163 (40.95%)
ベストトレード:
291.38 USD
最悪のトレード:
-93.80 USD
総利益:
3 186.71 USD (152 088 pips)
総損失:
-2 850.05 USD (100 210 pips)
最大連続の勝ち:
16 (85.17 USD)
最大連続利益:
474.40 USD (8)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
43.86%
最大入金額:
81.84%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.76
長いトレード:
307 (77.14%)
短いトレード:
91 (22.86%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.85 USD
平均利益:
13.56 USD
平均損失:
-17.48 USD
最大連続の負け:
8 (-246.22 USD)
最大連続損失:
-246.22 USD (8)
月間成長:
35.75%
年間予想:
433.81%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
416.00 USD
最大の:
445.48 USD (14.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.49% (444.28 USD)
エクイティによる:
19.10% (51.91 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.lmx 127
EURUSD.lmx 64
USDJPY.lmx 50
XAGUSD.lmx 44
XTIUSD.lmx 18
EURJPY.lmx 18
HK50.lmx 15
GBPUSD.lmx 14
AUDUSD.lmx 11
USDCNH.lmx 9
GBPJPY.lmx 9
US100m.lmx 6
XCUUSD.lmx 4
EUR50.lmx 2
WS30m.lmx 2
USDCAD.lmx 1
UK100.lmx 1
XETUSD.lmx 1
SPX500m.lmx 1
XBRUSD.lmx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.lmx 855
EURUSD.lmx 66
USDJPY.lmx 197
XAGUSD.lmx 7
XTIUSD.lmx -84
EURJPY.lmx -50
HK50.lmx -23
GBPUSD.lmx -28
AUDUSD.lmx -19
USDCNH.lmx -88
GBPJPY.lmx -85
US100m.lmx -49
XCUUSD.lmx -111
EUR50.lmx -128
WS30m.lmx 15
USDCAD.lmx -1
UK100.lmx -52
XETUSD.lmx 1
SPX500m.lmx -52
XBRUSD.lmx -32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.lmx 65K
EURUSD.lmx -540
USDJPY.lmx 7.6K
XAGUSD.lmx -565
XTIUSD.lmx -2.5K
EURJPY.lmx 726
HK50.lmx 930
GBPUSD.lmx 41
AUDUSD.lmx -351
USDCNH.lmx -6.9K
GBPJPY.lmx -1.8K
US100m.lmx -408
XCUUSD.lmx -11K
EUR50.lmx -1.2K
WS30m.lmx 167
USDCAD.lmx -127
UK100.lmx -401
XETUSD.lmx 3.6K
SPX500m.lmx -51
XBRUSD.lmx -310
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +291.38 USD
最悪のトレード: -94 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +85.17 USD
最大連続損失: -246.22 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LMAXMU-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.16 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 05:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.04% of days out of 384 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 05:37
A large drawdown may occur on the account again
