可靠性
55
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 34%
LMAXMU-LIVE
1:100
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
398
盈利交易:
235 (59.04%)
亏损交易:
163 (40.95%)
最好交易:
291.38 USD
最差交易:
-93.80 USD
毛利:
3 186.71 USD (152 088 pips)
毛利亏损:
-2 850.05 USD (100 210 pips)
最大连续赢利:
16 (85.17 USD)
最大连续盈利:
474.40 USD (8)
夏普比率:
0.05
交易活动:
43.86%
最大入金加载:
81.84%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.76
长期交易:
307 (77.14%)
短期交易:
91 (22.86%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
13.56 USD
平均损失:
-17.48 USD
最大连续失误:
8 (-246.22 USD)
最大连续亏损:
-246.22 USD (8)
每月增长:
35.75%
年度预测:
433.81%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
416.00 USD
最大值:
445.48 USD (14.81%)
相对跌幅:
结余:
65.49% (444.28 USD)
净值:
19.10% (51.91 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.lmx 127
EURUSD.lmx 64
USDJPY.lmx 50
XAGUSD.lmx 44
XTIUSD.lmx 18
EURJPY.lmx 18
HK50.lmx 15
GBPUSD.lmx 14
AUDUSD.lmx 11
USDCNH.lmx 9
GBPJPY.lmx 9
US100m.lmx 6
XCUUSD.lmx 4
EUR50.lmx 2
WS30m.lmx 2
USDCAD.lmx 1
UK100.lmx 1
XETUSD.lmx 1
SPX500m.lmx 1
XBRUSD.lmx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.lmx 855
EURUSD.lmx 66
USDJPY.lmx 197
XAGUSD.lmx 7
XTIUSD.lmx -84
EURJPY.lmx -50
HK50.lmx -23
GBPUSD.lmx -28
AUDUSD.lmx -19
USDCNH.lmx -88
GBPJPY.lmx -85
US100m.lmx -49
XCUUSD.lmx -111
EUR50.lmx -128
WS30m.lmx 15
USDCAD.lmx -1
UK100.lmx -52
XETUSD.lmx 1
SPX500m.lmx -52
XBRUSD.lmx -32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.lmx 65K
EURUSD.lmx -540
USDJPY.lmx 7.6K
XAGUSD.lmx -565
XTIUSD.lmx -2.5K
EURJPY.lmx 726
HK50.lmx 930
GBPUSD.lmx 41
AUDUSD.lmx -351
USDCNH.lmx -6.9K
GBPJPY.lmx -1.8K
US100m.lmx -408
XCUUSD.lmx -11K
EUR50.lmx -1.2K
WS30m.lmx 167
USDCAD.lmx -127
UK100.lmx -401
XETUSD.lmx 3.6K
SPX500m.lmx -51
XBRUSD.lmx -310
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +291.38 USD
最差交易: -94 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +85.17 USD
最大连续亏损: -246.22 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LMAXMU-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2026.01.16 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 05:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.04% of days out of 384 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 05:37
A large drawdown may occur on the account again
