- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
398
盈利交易:
235 (59.04%)
亏损交易:
163 (40.95%)
最好交易:
291.38 USD
最差交易:
-93.80 USD
毛利:
3 186.71 USD (152 088 pips)
毛利亏损:
-2 850.05 USD (100 210 pips)
最大连续赢利:
16 (85.17 USD)
最大连续盈利:
474.40 USD (8)
夏普比率:
0.05
交易活动:
43.86%
最大入金加载:
81.84%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.76
长期交易:
307 (77.14%)
短期交易:
91 (22.86%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
13.56 USD
平均损失:
-17.48 USD
最大连续失误:
8 (-246.22 USD)
最大连续亏损:
-246.22 USD (8)
每月增长:
35.75%
年度预测:
433.81%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
416.00 USD
最大值:
445.48 USD (14.81%)
相对跌幅:
结余:
65.49% (444.28 USD)
净值:
19.10% (51.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.lmx
|127
|EURUSD.lmx
|64
|USDJPY.lmx
|50
|XAGUSD.lmx
|44
|XTIUSD.lmx
|18
|EURJPY.lmx
|18
|HK50.lmx
|15
|GBPUSD.lmx
|14
|AUDUSD.lmx
|11
|USDCNH.lmx
|9
|GBPJPY.lmx
|9
|US100m.lmx
|6
|XCUUSD.lmx
|4
|EUR50.lmx
|2
|WS30m.lmx
|2
|USDCAD.lmx
|1
|UK100.lmx
|1
|XETUSD.lmx
|1
|SPX500m.lmx
|1
|XBRUSD.lmx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.lmx
|855
|EURUSD.lmx
|66
|USDJPY.lmx
|197
|XAGUSD.lmx
|7
|XTIUSD.lmx
|-84
|EURJPY.lmx
|-50
|HK50.lmx
|-23
|GBPUSD.lmx
|-28
|AUDUSD.lmx
|-19
|USDCNH.lmx
|-88
|GBPJPY.lmx
|-85
|US100m.lmx
|-49
|XCUUSD.lmx
|-111
|EUR50.lmx
|-128
|WS30m.lmx
|15
|USDCAD.lmx
|-1
|UK100.lmx
|-52
|XETUSD.lmx
|1
|SPX500m.lmx
|-52
|XBRUSD.lmx
|-32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.lmx
|65K
|EURUSD.lmx
|-540
|USDJPY.lmx
|7.6K
|XAGUSD.lmx
|-565
|XTIUSD.lmx
|-2.5K
|EURJPY.lmx
|726
|HK50.lmx
|930
|GBPUSD.lmx
|41
|AUDUSD.lmx
|-351
|USDCNH.lmx
|-6.9K
|GBPJPY.lmx
|-1.8K
|US100m.lmx
|-408
|XCUUSD.lmx
|-11K
|EUR50.lmx
|-1.2K
|WS30m.lmx
|167
|USDCAD.lmx
|-127
|UK100.lmx
|-401
|XETUSD.lmx
|3.6K
|SPX500m.lmx
|-51
|XBRUSD.lmx
|-310
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +291.38 USD
最差交易: -94 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +85.17 USD
最大连续亏损: -246.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LMAXMU-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
无
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
34%
0
0
USD
USD
272
USD
USD
55
0%
398
59%
44%
1.11
0.85
USD
USD
65%
1:100