Alan

Lanting Li
0 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 34%
LMAXMU-LIVE
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
398
Bénéfice trades:
235 (59.04%)
Perte trades:
163 (40.95%)
Meilleure transaction:
291.38 USD
Pire transaction:
-93.80 USD
Bénéfice brut:
3 186.71 USD (152 088 pips)
Perte brute:
-2 850.05 USD (100 210 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (85.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
474.40 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
43.86%
Charge de dépôt maximale:
81.84%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.76
Longs trades:
307 (77.14%)
Courts trades:
91 (22.86%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.85 USD
Bénéfice moyen:
13.56 USD
Perte moyenne:
-17.48 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-246.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-246.22 USD (8)
Croissance mensuelle:
35.75%
Prévision annuelle:
433.81%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
416.00 USD
Maximal:
445.48 USD (14.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.49% (444.28 USD)
Par fonds propres:
19.10% (51.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.lmx 127
EURUSD.lmx 64
USDJPY.lmx 50
XAGUSD.lmx 44
XTIUSD.lmx 18
EURJPY.lmx 18
HK50.lmx 15
GBPUSD.lmx 14
AUDUSD.lmx 11
USDCNH.lmx 9
GBPJPY.lmx 9
US100m.lmx 6
XCUUSD.lmx 4
EUR50.lmx 2
WS30m.lmx 2
USDCAD.lmx 1
UK100.lmx 1
XETUSD.lmx 1
SPX500m.lmx 1
XBRUSD.lmx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.lmx 855
EURUSD.lmx 66
USDJPY.lmx 197
XAGUSD.lmx 7
XTIUSD.lmx -84
EURJPY.lmx -50
HK50.lmx -23
GBPUSD.lmx -28
AUDUSD.lmx -19
USDCNH.lmx -88
GBPJPY.lmx -85
US100m.lmx -49
XCUUSD.lmx -111
EUR50.lmx -128
WS30m.lmx 15
USDCAD.lmx -1
UK100.lmx -52
XETUSD.lmx 1
SPX500m.lmx -52
XBRUSD.lmx -32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.lmx 65K
EURUSD.lmx -540
USDJPY.lmx 7.6K
XAGUSD.lmx -565
XTIUSD.lmx -2.5K
EURJPY.lmx 726
HK50.lmx 930
GBPUSD.lmx 41
AUDUSD.lmx -351
USDCNH.lmx -6.9K
GBPJPY.lmx -1.8K
US100m.lmx -408
XCUUSD.lmx -11K
EUR50.lmx -1.2K
WS30m.lmx 167
USDCAD.lmx -127
UK100.lmx -401
XETUSD.lmx 3.6K
SPX500m.lmx -51
XBRUSD.lmx -310
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +291.38 USD
Pire transaction: -94 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +85.17 USD
Perte consécutive maximale: -246.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LMAXMU-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.16 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 05:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.04% of days out of 384 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 05:37
A large drawdown may occur on the account again
