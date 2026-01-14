시그널섹션
Lanting Li

Alan

Lanting Li
0 리뷰
안정성
55
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 34%
LMAXMU-LIVE
1:100
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
398
이익 거래:
235 (59.04%)
손실 거래:
163 (40.95%)
최고의 거래:
291.38 USD
최악의 거래:
-93.80 USD
총 수익:
3 186.71 USD (152 088 pips)
총 손실:
-2 850.05 USD (100 210 pips)
연속 최대 이익:
16 (85.17 USD)
연속 최대 이익:
474.40 USD (8)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
43.86%
최대 입금량:
81.84%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.76
롱(주식매수):
307 (77.14%)
숏(주식차입매도):
91 (22.86%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
0.85 USD
평균 이익:
13.56 USD
평균 손실:
-17.48 USD
연속 최대 손실:
8 (-246.22 USD)
연속 최대 손실:
-246.22 USD (8)
월별 성장률:
35.75%
연간 예측:
433.81%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
416.00 USD
최대한의:
445.48 USD (14.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.49% (444.28 USD)
자본금별:
19.10% (51.91 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.lmx 127
EURUSD.lmx 64
USDJPY.lmx 50
XAGUSD.lmx 44
XTIUSD.lmx 18
EURJPY.lmx 18
HK50.lmx 15
GBPUSD.lmx 14
AUDUSD.lmx 11
USDCNH.lmx 9
GBPJPY.lmx 9
US100m.lmx 6
XCUUSD.lmx 4
EUR50.lmx 2
WS30m.lmx 2
USDCAD.lmx 1
UK100.lmx 1
XETUSD.lmx 1
SPX500m.lmx 1
XBRUSD.lmx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.lmx 855
EURUSD.lmx 66
USDJPY.lmx 197
XAGUSD.lmx 7
XTIUSD.lmx -84
EURJPY.lmx -50
HK50.lmx -23
GBPUSD.lmx -28
AUDUSD.lmx -19
USDCNH.lmx -88
GBPJPY.lmx -85
US100m.lmx -49
XCUUSD.lmx -111
EUR50.lmx -128
WS30m.lmx 15
USDCAD.lmx -1
UK100.lmx -52
XETUSD.lmx 1
SPX500m.lmx -52
XBRUSD.lmx -32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.lmx 65K
EURUSD.lmx -540
USDJPY.lmx 7.6K
XAGUSD.lmx -565
XTIUSD.lmx -2.5K
EURJPY.lmx 726
HK50.lmx 930
GBPUSD.lmx 41
AUDUSD.lmx -351
USDCNH.lmx -6.9K
GBPJPY.lmx -1.8K
US100m.lmx -408
XCUUSD.lmx -11K
EUR50.lmx -1.2K
WS30m.lmx 167
USDCAD.lmx -127
UK100.lmx -401
XETUSD.lmx 3.6K
SPX500m.lmx -51
XBRUSD.lmx -310
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +291.38 USD
최악의 거래: -94 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +85.17 USD
연속 최대 손실: -246.22 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LMAXMU-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.16 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 05:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.04% of days out of 384 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 05:37
A large drawdown may occur on the account again
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Alan
월별 30 USD
34%
0
0
USD
272
USD
55
0%
398
59%
44%
1.11
0.85
USD
65%
1:100
