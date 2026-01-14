- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
398
이익 거래:
235 (59.04%)
손실 거래:
163 (40.95%)
최고의 거래:
291.38 USD
최악의 거래:
-93.80 USD
총 수익:
3 186.71 USD (152 088 pips)
총 손실:
-2 850.05 USD (100 210 pips)
연속 최대 이익:
16 (85.17 USD)
연속 최대 이익:
474.40 USD (8)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
43.86%
최대 입금량:
81.84%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.76
롱(주식매수):
307 (77.14%)
숏(주식차입매도):
91 (22.86%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
0.85 USD
평균 이익:
13.56 USD
평균 손실:
-17.48 USD
연속 최대 손실:
8 (-246.22 USD)
연속 최대 손실:
-246.22 USD (8)
월별 성장률:
35.75%
연간 예측:
433.81%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
416.00 USD
최대한의:
445.48 USD (14.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.49% (444.28 USD)
자본금별:
19.10% (51.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.lmx
|127
|EURUSD.lmx
|64
|USDJPY.lmx
|50
|XAGUSD.lmx
|44
|XTIUSD.lmx
|18
|EURJPY.lmx
|18
|HK50.lmx
|15
|GBPUSD.lmx
|14
|AUDUSD.lmx
|11
|USDCNH.lmx
|9
|GBPJPY.lmx
|9
|US100m.lmx
|6
|XCUUSD.lmx
|4
|EUR50.lmx
|2
|WS30m.lmx
|2
|USDCAD.lmx
|1
|UK100.lmx
|1
|XETUSD.lmx
|1
|SPX500m.lmx
|1
|XBRUSD.lmx
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.lmx
|855
|EURUSD.lmx
|66
|USDJPY.lmx
|197
|XAGUSD.lmx
|7
|XTIUSD.lmx
|-84
|EURJPY.lmx
|-50
|HK50.lmx
|-23
|GBPUSD.lmx
|-28
|AUDUSD.lmx
|-19
|USDCNH.lmx
|-88
|GBPJPY.lmx
|-85
|US100m.lmx
|-49
|XCUUSD.lmx
|-111
|EUR50.lmx
|-128
|WS30m.lmx
|15
|USDCAD.lmx
|-1
|UK100.lmx
|-52
|XETUSD.lmx
|1
|SPX500m.lmx
|-52
|XBRUSD.lmx
|-32
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.lmx
|65K
|EURUSD.lmx
|-540
|USDJPY.lmx
|7.6K
|XAGUSD.lmx
|-565
|XTIUSD.lmx
|-2.5K
|EURJPY.lmx
|726
|HK50.lmx
|930
|GBPUSD.lmx
|41
|AUDUSD.lmx
|-351
|USDCNH.lmx
|-6.9K
|GBPJPY.lmx
|-1.8K
|US100m.lmx
|-408
|XCUUSD.lmx
|-11K
|EUR50.lmx
|-1.2K
|WS30m.lmx
|167
|USDCAD.lmx
|-127
|UK100.lmx
|-401
|XETUSD.lmx
|3.6K
|SPX500m.lmx
|-51
|XBRUSD.lmx
|-310
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +291.38 USD
최악의 거래: -94 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +85.17 USD
연속 최대 손실: -246.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LMAXMU-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
无
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
34%
0
0
USD
USD
272
USD
USD
55
0%
398
59%
44%
1.11
0.85
USD
USD
65%
1:100