Alan

Lanting Li
0 comentarios
Fiabilidad
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 34%
LMAXMU-LIVE
1:100
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
398
Transacciones Rentables:
235 (59.04%)
Transacciones Irrentables:
163 (40.95%)
Mejor transacción:
291.38 USD
Peor transacción:
-93.80 USD
Beneficio Bruto:
3 186.71 USD (152 088 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 850.05 USD (100 210 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (85.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
474.40 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
43.86%
Carga máxima del depósito:
81.84%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.76
Transacciones Largas:
307 (77.14%)
Transacciones Cortas:
91 (22.86%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.85 USD
Beneficio medio:
13.56 USD
Pérdidas medias:
-17.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-246.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-246.22 USD (8)
Crecimiento al mes:
35.75%
Pronóstico anual:
433.81%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
416.00 USD
Máxima:
445.48 USD (14.81%)
Reducción relativa:
De balance:
65.49% (444.28 USD)
De fondos:
19.10% (51.91 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.lmx 127
EURUSD.lmx 64
USDJPY.lmx 50
XAGUSD.lmx 44
XTIUSD.lmx 18
EURJPY.lmx 18
HK50.lmx 15
GBPUSD.lmx 14
AUDUSD.lmx 11
USDCNH.lmx 9
GBPJPY.lmx 9
US100m.lmx 6
XCUUSD.lmx 4
EUR50.lmx 2
WS30m.lmx 2
USDCAD.lmx 1
UK100.lmx 1
XETUSD.lmx 1
SPX500m.lmx 1
XBRUSD.lmx 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.lmx 855
EURUSD.lmx 66
USDJPY.lmx 197
XAGUSD.lmx 7
XTIUSD.lmx -84
EURJPY.lmx -50
HK50.lmx -23
GBPUSD.lmx -28
AUDUSD.lmx -19
USDCNH.lmx -88
GBPJPY.lmx -85
US100m.lmx -49
XCUUSD.lmx -111
EUR50.lmx -128
WS30m.lmx 15
USDCAD.lmx -1
UK100.lmx -52
XETUSD.lmx 1
SPX500m.lmx -52
XBRUSD.lmx -32
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.lmx 65K
EURUSD.lmx -540
USDJPY.lmx 7.6K
XAGUSD.lmx -565
XTIUSD.lmx -2.5K
EURJPY.lmx 726
HK50.lmx 930
GBPUSD.lmx 41
AUDUSD.lmx -351
USDCNH.lmx -6.9K
GBPJPY.lmx -1.8K
US100m.lmx -408
XCUUSD.lmx -11K
EUR50.lmx -1.2K
WS30m.lmx 167
USDCAD.lmx -127
UK100.lmx -401
XETUSD.lmx 3.6K
SPX500m.lmx -51
XBRUSD.lmx -310
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +291.38 USD
Peor transacción: -94 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +85.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -246.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LMAXMU-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.16 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 05:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.04% of days out of 384 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 05:37
A large drawdown may occur on the account again
