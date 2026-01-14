- Incremento
Total de Trades:
398
Transacciones Rentables:
235 (59.04%)
Transacciones Irrentables:
163 (40.95%)
Mejor transacción:
291.38 USD
Peor transacción:
-93.80 USD
Beneficio Bruto:
3 186.71 USD (152 088 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 850.05 USD (100 210 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (85.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
474.40 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
43.86%
Carga máxima del depósito:
81.84%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.76
Transacciones Largas:
307 (77.14%)
Transacciones Cortas:
91 (22.86%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.85 USD
Beneficio medio:
13.56 USD
Pérdidas medias:
-17.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-246.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-246.22 USD (8)
Crecimiento al mes:
35.75%
Pronóstico anual:
433.81%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
416.00 USD
Máxima:
445.48 USD (14.81%)
Reducción relativa:
De balance:
65.49% (444.28 USD)
De fondos:
19.10% (51.91 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.lmx
|127
|EURUSD.lmx
|64
|USDJPY.lmx
|50
|XAGUSD.lmx
|44
|XTIUSD.lmx
|18
|EURJPY.lmx
|18
|HK50.lmx
|15
|GBPUSD.lmx
|14
|AUDUSD.lmx
|11
|USDCNH.lmx
|9
|GBPJPY.lmx
|9
|US100m.lmx
|6
|XCUUSD.lmx
|4
|EUR50.lmx
|2
|WS30m.lmx
|2
|USDCAD.lmx
|1
|UK100.lmx
|1
|XETUSD.lmx
|1
|SPX500m.lmx
|1
|XBRUSD.lmx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.lmx
|855
|EURUSD.lmx
|66
|USDJPY.lmx
|197
|XAGUSD.lmx
|7
|XTIUSD.lmx
|-84
|EURJPY.lmx
|-50
|HK50.lmx
|-23
|GBPUSD.lmx
|-28
|AUDUSD.lmx
|-19
|USDCNH.lmx
|-88
|GBPJPY.lmx
|-85
|US100m.lmx
|-49
|XCUUSD.lmx
|-111
|EUR50.lmx
|-128
|WS30m.lmx
|15
|USDCAD.lmx
|-1
|UK100.lmx
|-52
|XETUSD.lmx
|1
|SPX500m.lmx
|-52
|XBRUSD.lmx
|-32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.lmx
|65K
|EURUSD.lmx
|-540
|USDJPY.lmx
|7.6K
|XAGUSD.lmx
|-565
|XTIUSD.lmx
|-2.5K
|EURJPY.lmx
|726
|HK50.lmx
|930
|GBPUSD.lmx
|41
|AUDUSD.lmx
|-351
|USDCNH.lmx
|-6.9K
|GBPJPY.lmx
|-1.8K
|US100m.lmx
|-408
|XCUUSD.lmx
|-11K
|EUR50.lmx
|-1.2K
|WS30m.lmx
|167
|USDCAD.lmx
|-127
|UK100.lmx
|-401
|XETUSD.lmx
|3.6K
|SPX500m.lmx
|-51
|XBRUSD.lmx
|-310
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +291.38 USD
Peor transacción: -94 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +85.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -246.22 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LMAXMU-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
无
No hay comentarios
