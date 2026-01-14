SinaisSeções
Alan

Lanting Li
0 comentários
Confiabilidade
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 34%
LMAXMU-LIVE
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
398
Negociações com lucro:
235 (59.04%)
Negociações com perda:
163 (40.95%)
Melhor negociação:
291.38 USD
Pior negociação:
-93.80 USD
Lucro bruto:
3 186.71 USD (152 088 pips)
Perda bruta:
-2 850.05 USD (100 210 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (85.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
474.40 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
43.86%
Depósito máximo carregado:
81.84%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.76
Negociações longas:
307 (77.14%)
Negociações curtas:
91 (22.86%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
13.56 USD
Perda média:
-17.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-246.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-246.22 USD (8)
Crescimento mensal:
35.75%
Previsão anual:
433.81%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
416.00 USD
Máximo:
445.48 USD (14.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.49% (444.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.10% (51.91 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.lmx 127
EURUSD.lmx 64
USDJPY.lmx 50
XAGUSD.lmx 44
XTIUSD.lmx 18
EURJPY.lmx 18
HK50.lmx 15
GBPUSD.lmx 14
AUDUSD.lmx 11
USDCNH.lmx 9
GBPJPY.lmx 9
US100m.lmx 6
XCUUSD.lmx 4
EUR50.lmx 2
WS30m.lmx 2
USDCAD.lmx 1
UK100.lmx 1
XETUSD.lmx 1
SPX500m.lmx 1
XBRUSD.lmx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.lmx 855
EURUSD.lmx 66
USDJPY.lmx 197
XAGUSD.lmx 7
XTIUSD.lmx -84
EURJPY.lmx -50
HK50.lmx -23
GBPUSD.lmx -28
AUDUSD.lmx -19
USDCNH.lmx -88
GBPJPY.lmx -85
US100m.lmx -49
XCUUSD.lmx -111
EUR50.lmx -128
WS30m.lmx 15
USDCAD.lmx -1
UK100.lmx -52
XETUSD.lmx 1
SPX500m.lmx -52
XBRUSD.lmx -32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.lmx 65K
EURUSD.lmx -540
USDJPY.lmx 7.6K
XAGUSD.lmx -565
XTIUSD.lmx -2.5K
EURJPY.lmx 726
HK50.lmx 930
GBPUSD.lmx 41
AUDUSD.lmx -351
USDCNH.lmx -6.9K
GBPJPY.lmx -1.8K
US100m.lmx -408
XCUUSD.lmx -11K
EUR50.lmx -1.2K
WS30m.lmx 167
USDCAD.lmx -127
UK100.lmx -401
XETUSD.lmx 3.6K
SPX500m.lmx -51
XBRUSD.lmx -310
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +291.38 USD
Pior negociação: -94 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +85.17 USD
Máxima perda consecutiva: -246.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LMAXMU-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.16 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 05:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.04% of days out of 384 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 05:37
A large drawdown may occur on the account again
