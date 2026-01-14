- Прирост
Всего трейдов:
398
Прибыльных трейдов:
235 (59.04%)
Убыточных трейдов:
163 (40.95%)
Лучший трейд:
291.38 USD
Худший трейд:
-93.80 USD
Общая прибыль:
3 186.71 USD (152 088 pips)
Общий убыток:
-2 850.05 USD (100 210 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (85.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
474.40 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
43.86%
Макс. загрузка депозита:
81.84%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
307 (77.14%)
Коротких трейдов:
91 (22.86%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
13.56 USD
Средний убыток:
-17.48 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-246.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-246.22 USD (8)
Прирост в месяц:
35.75%
Годовой прогноз:
433.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
416.00 USD
Максимальная:
445.48 USD (14.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.49% (444.28 USD)
По эквити:
19.10% (51.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.lmx
|127
|EURUSD.lmx
|64
|USDJPY.lmx
|50
|XAGUSD.lmx
|44
|XTIUSD.lmx
|18
|EURJPY.lmx
|18
|HK50.lmx
|15
|GBPUSD.lmx
|14
|AUDUSD.lmx
|11
|USDCNH.lmx
|9
|GBPJPY.lmx
|9
|US100m.lmx
|6
|XCUUSD.lmx
|4
|EUR50.lmx
|2
|WS30m.lmx
|2
|USDCAD.lmx
|1
|UK100.lmx
|1
|XETUSD.lmx
|1
|SPX500m.lmx
|1
|XBRUSD.lmx
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.lmx
|855
|EURUSD.lmx
|66
|USDJPY.lmx
|197
|XAGUSD.lmx
|7
|XTIUSD.lmx
|-84
|EURJPY.lmx
|-50
|HK50.lmx
|-23
|GBPUSD.lmx
|-28
|AUDUSD.lmx
|-19
|USDCNH.lmx
|-88
|GBPJPY.lmx
|-85
|US100m.lmx
|-49
|XCUUSD.lmx
|-111
|EUR50.lmx
|-128
|WS30m.lmx
|15
|USDCAD.lmx
|-1
|UK100.lmx
|-52
|XETUSD.lmx
|1
|SPX500m.lmx
|-52
|XBRUSD.lmx
|-32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.lmx
|65K
|EURUSD.lmx
|-540
|USDJPY.lmx
|7.6K
|XAGUSD.lmx
|-565
|XTIUSD.lmx
|-2.5K
|EURJPY.lmx
|726
|HK50.lmx
|930
|GBPUSD.lmx
|41
|AUDUSD.lmx
|-351
|USDCNH.lmx
|-6.9K
|GBPJPY.lmx
|-1.8K
|US100m.lmx
|-408
|XCUUSD.lmx
|-11K
|EUR50.lmx
|-1.2K
|WS30m.lmx
|167
|USDCAD.lmx
|-127
|UK100.lmx
|-401
|XETUSD.lmx
|3.6K
|SPX500m.lmx
|-51
|XBRUSD.lmx
|-310
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +291.38 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +85.17 USD
Макс. убыток в серии: -246.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LMAXMU-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
