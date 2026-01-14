СигналыРазделы
Alan

Lanting Li
0 отзывов
Надежность
55 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 34%
LMAXMU-LIVE
1:100
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
398
Прибыльных трейдов:
235 (59.04%)
Убыточных трейдов:
163 (40.95%)
Лучший трейд:
291.38 USD
Худший трейд:
-93.80 USD
Общая прибыль:
3 186.71 USD (152 088 pips)
Общий убыток:
-2 850.05 USD (100 210 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (85.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
474.40 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
43.86%
Макс. загрузка депозита:
81.84%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
307 (77.14%)
Коротких трейдов:
91 (22.86%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
13.56 USD
Средний убыток:
-17.48 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-246.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-246.22 USD (8)
Прирост в месяц:
35.75%
Годовой прогноз:
433.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
416.00 USD
Максимальная:
445.48 USD (14.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.49% (444.28 USD)
По эквити:
19.10% (51.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.lmx 127
EURUSD.lmx 64
USDJPY.lmx 50
XAGUSD.lmx 44
XTIUSD.lmx 18
EURJPY.lmx 18
HK50.lmx 15
GBPUSD.lmx 14
AUDUSD.lmx 11
USDCNH.lmx 9
GBPJPY.lmx 9
US100m.lmx 6
XCUUSD.lmx 4
EUR50.lmx 2
WS30m.lmx 2
USDCAD.lmx 1
UK100.lmx 1
XETUSD.lmx 1
SPX500m.lmx 1
XBRUSD.lmx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.lmx 855
EURUSD.lmx 66
USDJPY.lmx 197
XAGUSD.lmx 7
XTIUSD.lmx -84
EURJPY.lmx -50
HK50.lmx -23
GBPUSD.lmx -28
AUDUSD.lmx -19
USDCNH.lmx -88
GBPJPY.lmx -85
US100m.lmx -49
XCUUSD.lmx -111
EUR50.lmx -128
WS30m.lmx 15
USDCAD.lmx -1
UK100.lmx -52
XETUSD.lmx 1
SPX500m.lmx -52
XBRUSD.lmx -32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.lmx 65K
EURUSD.lmx -540
USDJPY.lmx 7.6K
XAGUSD.lmx -565
XTIUSD.lmx -2.5K
EURJPY.lmx 726
HK50.lmx 930
GBPUSD.lmx 41
AUDUSD.lmx -351
USDCNH.lmx -6.9K
GBPJPY.lmx -1.8K
US100m.lmx -408
XCUUSD.lmx -11K
EUR50.lmx -1.2K
WS30m.lmx 167
USDCAD.lmx -127
UK100.lmx -401
XETUSD.lmx 3.6K
SPX500m.lmx -51
XBRUSD.lmx -310
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +291.38 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +85.17 USD
Макс. убыток в серии: -246.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LMAXMU-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.16 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 05:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.04% of days out of 384 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 05:37
A large drawdown may occur on the account again
