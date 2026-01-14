- Büyüme
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
16 (59.25%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (40.74%)
En iyi işlem:
18.41 USD
En kötü işlem:
-13.37 USD
Brüt kâr:
99.11 USD (94 055 pips)
Brüt zarar:
-38.29 USD (36 268 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (27.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.77 USD (3)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
40.72%
Maks. mevduat yükü:
8.15%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.53
Alış işlemleri:
27 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.59
Beklenen getiri:
2.25 USD
Ortalama kâr:
6.19 USD
Ortalama zarar:
-3.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.37 USD (1)
Aylık büyüme:
19.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
13.44 USD (4.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.02% (13.44 USD)
Varlığa göre:
5.37% (18.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|58K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +18.41 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Gold Trading Breakthrough:
- 2 EAs working on this account.
- Trading only Gold / XAUUSD and sometimes Silver
- A trend following EA with SL, TP and a trailing SL.
- No Recovery
- No Steplot
Good spreads, instant deposit and withdrawals:
https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml
You may contact me on Telegram:
t.me/rocketfinder
İnceleme yok
