Trades insgesamt:
27
Gewinntrades:
16 (59.25%)
Verlusttrades:
11 (40.74%)
Bester Trade:
18.41 USD
Schlechtester Trade:
-13.37 USD
Bruttoprofit:
99.11 USD (94 055 pips)
Bruttoverlust:
-38.29 USD (36 268 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (27.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27.77 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
40.72%
Max deposit load:
8.15%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
4.53
Long-Positionen:
27 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.59
Mathematische Gewinnerwartung:
2.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-3.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13.37 USD (1)
Wachstum pro Monat :
19.93%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 USD
Maximaler:
13.44 USD (4.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.02% (13.44 USD)
Kapital:
5.37% (18.92 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|58K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +18.41 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.45 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live5
|1.00 × 6
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Gold Trading Breakthrough:
- 2 EAs working on this account.
- Trading only Gold / XAUUSD and sometimes Silver
- A trend following EA with SL, TP and a trailing SL.
- No Recovery
- No Steplot
Good spreads, instant deposit and withdrawals:
https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml
You may contact me on Telegram:
t.me/rocketfinder
