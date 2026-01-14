SignaleKategorien
Arnold Reyes

The 401K Investment

Arnold Reyes
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 20%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
27
Gewinntrades:
16 (59.25%)
Verlusttrades:
11 (40.74%)
Bester Trade:
18.41 USD
Schlechtester Trade:
-13.37 USD
Bruttoprofit:
99.11 USD (94 055 pips)
Bruttoverlust:
-38.29 USD (36 268 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (27.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27.77 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
40.72%
Max deposit load:
8.15%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
4.53
Long-Positionen:
27 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.59
Mathematische Gewinnerwartung:
2.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-3.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13.37 USD (1)
Wachstum pro Monat :
19.93%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 USD
Maximaler:
13.44 USD (4.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.02% (13.44 USD)
Kapital:
5.37% (18.92 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 58K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.41 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live5
1.00 × 6
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Gold Trading Breakthrough:

- 2 EAs working on this account.

- Trading only Gold / XAUUSD and sometimes Silver

- A trend following EA with SL, TP and a trailing SL. 

- No Recovery

- No Steplot


Good spreads, instant deposit and withdrawals:

https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml


You may contact me on Telegram:

t.me/rocketfinder



Keine Bewertungen
2026.01.14 01:36
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 10.53% of days out of the 19 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 01:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
