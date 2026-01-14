- Crescita
Trade:
27
Profit Trade:
16 (59.25%)
Loss Trade:
11 (40.74%)
Best Trade:
18.41 USD
Worst Trade:
-13.37 USD
Profitto lordo:
99.11 USD (94 055 pips)
Perdita lorda:
-38.29 USD (36 268 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (27.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.77 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
40.72%
Massimo carico di deposito:
8.15%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.53
Long Trade:
27 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.59
Profitto previsto:
2.25 USD
Profitto medio:
6.19 USD
Perdita media:
-3.48 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-3.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.37 USD (1)
Crescita mensile:
19.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
13.44 USD (4.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.02% (13.44 USD)
Per equità:
5.37% (18.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|58K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +18.41 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.70 USD
Massima perdita consecutiva: -3.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live5
|1.00 × 6
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Gold Trading Breakthrough:
- 2 EAs working on this account.
- Trading only Gold / XAUUSD and sometimes Silver
- A trend following EA with SL, TP and a trailing SL.
- No Recovery
- No Steplot
Good spreads, instant deposit and withdrawals:
https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml
You may contact me on Telegram:
t.me/rocketfinder
Non ci sono recensioni
