Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
16 (59.25%)
Убыточных трейдов:
11 (40.74%)
Лучший трейд:
18.41 USD
Худший трейд:
-13.37 USD
Общая прибыль:
99.11 USD (94 055 pips)
Общий убыток:
-38.29 USD (36 268 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (27.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.77 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
40.72%
Макс. загрузка депозита:
8.15%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.53
Длинных трейдов:
27 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.59
Мат. ожидание:
2.25 USD
Средняя прибыль:
6.19 USD
Средний убыток:
-3.48 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-3.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.37 USD (1)
Прирост в месяц:
19.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
13.44 USD (4.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.02% (13.44 USD)
По эквити:
5.37% (18.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|58K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.41 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +27.70 USD
Макс. убыток в серии: -3.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live5
|1.00 × 6
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Gold Trading Breakthrough:
- 2 EAs working on this account.
- Trading only Gold / XAUUSD and sometimes Silver
- A trend following EA with SL, TP and a trailing SL.
- No Recovery
- No Steplot
Good spreads, instant deposit and withdrawals:
https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml
You may contact me on Telegram:
t.me/rocketfinder
Нет отзывов
