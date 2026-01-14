СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / The 401K Investment
Arnold Reyes

The 401K Investment

Arnold Reyes
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 20%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
16 (59.25%)
Убыточных трейдов:
11 (40.74%)
Лучший трейд:
18.41 USD
Худший трейд:
-13.37 USD
Общая прибыль:
99.11 USD (94 055 pips)
Общий убыток:
-38.29 USD (36 268 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (27.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.77 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
40.72%
Макс. загрузка депозита:
8.15%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.53
Длинных трейдов:
27 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.59
Мат. ожидание:
2.25 USD
Средняя прибыль:
6.19 USD
Средний убыток:
-3.48 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-3.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.37 USD (1)
Прирост в месяц:
19.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
13.44 USD (4.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.02% (13.44 USD)
По эквити:
5.37% (18.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 58K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.41 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +27.70 USD
Макс. убыток в серии: -3.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live5
1.00 × 6
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Gold Trading Breakthrough:

- 2 EAs working on this account.

- Trading only Gold / XAUUSD and sometimes Silver

- A trend following EA with SL, TP and a trailing SL. 

- No Recovery

- No Steplot


Good spreads, instant deposit and withdrawals:

https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml


You may contact me on Telegram:

t.me/rocketfinder



Нет отзывов
2026.01.14 05:37
Share of trading days is too low
2026.01.14 04:37
Share of trading days is too low
2026.01.14 03:37
Share of trading days is too low
2026.01.14 01:36
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 10.53% of days out of the 19 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 01:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
The 401K Investment
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
366
USD
1
100%
27
59%
41%
2.58
2.25
USD
5%
1:500
