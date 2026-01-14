- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
27
盈利交易:
16 (59.25%)
亏损交易:
11 (40.74%)
最好交易:
18.41 USD
最差交易:
-13.37 USD
毛利:
99.11 USD (94 055 pips)
毛利亏损:
-38.29 USD (36 268 pips)
最大连续赢利:
4 (27.70 USD)
最大连续盈利:
27.77 USD (3)
夏普比率:
0.36
交易活动:
40.72%
最大入金加载:
8.15%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
2 小时
采收率:
4.53
长期交易:
27 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.59
预期回报:
2.25 USD
平均利润:
6.19 USD
平均损失:
-3.48 USD
最大连续失误:
5 (-3.45 USD)
最大连续亏损:
-13.37 USD (1)
每月增长:
19.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
13.44 USD (4.02%)
相对跌幅:
结余:
4.02% (13.44 USD)
净值:
5.37% (18.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|58K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.41 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +27.70 USD
最大连续亏损: -3.45 USD
Gold Trading Breakthrough:
- 2 EAs working on this account.
- Trading only Gold / XAUUSD and sometimes Silver
- A trend following EA with SL, TP and a trailing SL.
- No Recovery
- No Steplot
Good spreads, instant deposit and withdrawals:
https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml
You may contact me on Telegram:
t.me/rocketfinder
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
20%
0
0
USD
USD
366
USD
USD
1
100%
27
59%
41%
2.58
2.25
USD
USD
5%
1:500