- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
16 (59.25%)
Negociações com perda:
11 (40.74%)
Melhor negociação:
18.41 USD
Pior negociação:
-13.37 USD
Lucro bruto:
99.11 USD (94 055 pips)
Perda bruta:
-38.29 USD (36 268 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (27.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.77 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
40.72%
Depósito máximo carregado:
8.15%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
4.53
Negociações longas:
27 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.59
Valor esperado:
2.25 USD
Lucro médio:
6.19 USD
Perda média:
-3.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-3.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.37 USD (1)
Crescimento mensal:
19.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
13.44 USD (4.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.02% (13.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.37% (18.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|58K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.41 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +27.70 USD
Máxima perda consecutiva: -3.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live5
|1.00 × 6
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Gold Trading Breakthrough:
- 2 EAs working on this account.
- Trading only Gold / XAUUSD and sometimes Silver
- A trend following EA with SL, TP and a trailing SL.
- No Recovery
- No Steplot
Good spreads, instant deposit and withdrawals:
https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml
You may contact me on Telegram:
t.me/rocketfinder
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
20%
0
0
USD
USD
366
USD
USD
1
100%
27
59%
41%
2.58
2.25
USD
USD
5%
1:500