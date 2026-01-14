SinaisSeções
Arnold Reyes

The 401K Investment

Arnold Reyes
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 20%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
16 (59.25%)
Negociações com perda:
11 (40.74%)
Melhor negociação:
18.41 USD
Pior negociação:
-13.37 USD
Lucro bruto:
99.11 USD (94 055 pips)
Perda bruta:
-38.29 USD (36 268 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (27.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.77 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
40.72%
Depósito máximo carregado:
8.15%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
4.53
Negociações longas:
27 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.59
Valor esperado:
2.25 USD
Lucro médio:
6.19 USD
Perda média:
-3.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-3.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.37 USD (1)
Crescimento mensal:
19.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
13.44 USD (4.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.02% (13.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.37% (18.92 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 58K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.41 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +27.70 USD
Máxima perda consecutiva: -3.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live5
1.00 × 6
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Gold Trading Breakthrough:

- 2 EAs working on this account.

- Trading only Gold / XAUUSD and sometimes Silver

- A trend following EA with SL, TP and a trailing SL. 

- No Recovery

- No Steplot


Good spreads, instant deposit and withdrawals:

https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml


You may contact me on Telegram:

t.me/rocketfinder



Sem comentários
2026.01.14 05:37
Share of trading days is too low
2026.01.14 04:37
Share of trading days is too low
2026.01.14 03:37
Share of trading days is too low
2026.01.14 01:36
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 10.53% of days out of the 19 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 01:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
