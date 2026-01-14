- 자본
트레이드:
34
이익 거래:
23 (67.64%)
손실 거래:
11 (32.35%)
최고의 거래:
18.41 USD
최악의 거래:
-13.37 USD
총 수익:
130.96 USD (125 916 pips)
총 손실:
-38.78 USD (36 268 pips)
연속 최대 이익:
9 (46.17 USD)
연속 최대 이익:
46.17 USD (9)
샤프 비율:
0.43
거래 활동:
29.11%
최대 입금량:
8.15%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
6.86
롱(주식매수):
32 (94.12%)
숏(주식차입매도):
2 (5.88%)
수익 요인:
3.38
기대수익:
2.71 USD
평균 이익:
5.69 USD
평균 손실:
-3.53 USD
연속 최대 손실:
5 (-3.45 USD)
연속 최대 손실:
-13.37 USD (1)
월별 성장률:
30.21%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.07 USD
최대한의:
13.44 USD (4.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.02% (13.44 USD)
자본금별:
5.37% (18.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|90K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Gold Trading Breakthrough:
- 2 EAs working on this account.
- Trading only Gold / XAUUSD and sometimes Silver
- A trend following EA with SL, TP and a trailing SL.
- No Recovery
- No Steplot
Good spreads, instant deposit and withdrawals:
https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml
You may contact me on Telegram:
t.me/rocketfinder
리뷰 없음
