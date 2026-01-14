SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / The 401K Investment
Arnold Reyes

The 401K Investment

Arnold Reyes
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 30%
Exness-MT5Real7
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
23 (67.64%)
Transacciones Irrentables:
11 (32.35%)
Mejor transacción:
18.41 USD
Peor transacción:
-13.37 USD
Beneficio Bruto:
130.96 USD (125 916 pips)
Pérdidas Brutas:
-38.78 USD (36 268 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (46.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
46.17 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.43
Actividad comercial:
29.11%
Carga máxima del depósito:
8.15%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
6.86
Transacciones Largas:
32 (94.12%)
Transacciones Cortas:
2 (5.88%)
Factor de Beneficio:
3.38
Beneficio Esperado:
2.71 USD
Beneficio medio:
5.69 USD
Pérdidas medias:
-3.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-3.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.37 USD (1)
Crecimiento al mes:
30.21%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 USD
Máxima:
13.44 USD (4.02%)
Reducción relativa:
De balance:
4.02% (13.44 USD)
De fondos:
5.37% (18.92 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 92
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 90K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.41 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +46.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Gold Trading Breakthrough:

- 2 EAs working on this account.

- Trading only Gold / XAUUSD and sometimes Silver

- A trend following EA with SL, TP and a trailing SL. 

- No Recovery

- No Steplot


Good spreads, instant deposit and withdrawals:

https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml


You may contact me on Telegram:

t.me/rocketfinder



No hay comentarios
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 05:37
Share of trading days is too low
2026.01.14 04:37
Share of trading days is too low
2026.01.14 03:37
Share of trading days is too low
2026.01.14 01:36
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 10.53% of days out of the 19 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 01:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
The 401K Investment
30 USD al mes
30%
0
0
USD
397
USD
1
100%
34
67%
29%
3.37
2.71
USD
5%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.