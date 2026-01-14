- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
23 (67.64%)
Transacciones Irrentables:
11 (32.35%)
Mejor transacción:
18.41 USD
Peor transacción:
-13.37 USD
Beneficio Bruto:
130.96 USD (125 916 pips)
Pérdidas Brutas:
-38.78 USD (36 268 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (46.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
46.17 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.43
Actividad comercial:
29.11%
Carga máxima del depósito:
8.15%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
6.86
Transacciones Largas:
32 (94.12%)
Transacciones Cortas:
2 (5.88%)
Factor de Beneficio:
3.38
Beneficio Esperado:
2.71 USD
Beneficio medio:
5.69 USD
Pérdidas medias:
-3.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-3.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.37 USD (1)
Crecimiento al mes:
30.21%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 USD
Máxima:
13.44 USD (4.02%)
Reducción relativa:
De balance:
4.02% (13.44 USD)
De fondos:
5.37% (18.92 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|90K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +18.41 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +46.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.45 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Gold Trading Breakthrough:
- 2 EAs working on this account.
- Trading only Gold / XAUUSD and sometimes Silver
- A trend following EA with SL, TP and a trailing SL.
- No Recovery
- No Steplot
Good spreads, instant deposit and withdrawals:
https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml
You may contact me on Telegram:
t.me/rocketfinder
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
30%
0
0
USD
USD
397
USD
USD
1
100%
34
67%
29%
3.37
2.71
USD
USD
5%
1:500