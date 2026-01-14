- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
16 (59.25%)
損失トレード:
11 (40.74%)
ベストトレード:
18.41 USD
最悪のトレード:
-13.37 USD
総利益:
99.11 USD (94 055 pips)
総損失:
-38.29 USD (36 268 pips)
最大連続の勝ち:
4 (27.70 USD)
最大連続利益:
27.77 USD (3)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
40.72%
最大入金額:
8.15%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
4.53
長いトレード:
27 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.59
期待されたペイオフ:
2.25 USD
平均利益:
6.19 USD
平均損失:
-3.48 USD
最大連続の負け:
5 (-3.45 USD)
最大連続損失:
-13.37 USD (1)
月間成長:
19.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 USD
最大の:
13.44 USD (4.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.02% (13.44 USD)
エクイティによる:
5.37% (18.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|58K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.41 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +27.70 USD
最大連続損失: -3.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live5
|1.00 × 6
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Gold Trading Breakthrough:
- 2 EAs working on this account.
- Trading only Gold / XAUUSD and sometimes Silver
- A trend following EA with SL, TP and a trailing SL.
- No Recovery
- No Steplot
