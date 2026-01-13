SinyallerBölümler
Victor Martin Schenker

Evening Star

Victor Martin Schenker
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
20 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (54.55%)
En iyi işlem:
67.22 EUR
En kötü işlem:
-50.97 EUR
Brüt kâr:
338.61 EUR (74 882 pips)
Brüt zarar:
-455.71 EUR (57 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (61.77 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
147.60 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
28.79%
Maks. mevduat yükü:
21.02%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
37 (84.09%)
Satış işlemleri:
7 (15.91%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-2.66 EUR
Ortalama kâr:
16.93 EUR
Ortalama zarar:
-18.99 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-105.11 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-105.11 EUR (6)
Aylık büyüme:
-11.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
174.50 EUR
Maksimum:
200.24 EUR (19.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.13% (200.24 EUR)
Varlığa göre:
7.08% (66.17 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 20
DE40 12
US30 9
USTEC 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 -138
DE40 -82
US30 81
USTEC 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 -3.8K
DE40 -7K
US30 27K
USTEC 1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +67.22 EUR
En kötü işlem: -51 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +61.77 EUR
Maksimum ardışık zarar: -105.11 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 28
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 9
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
4.52 × 115
ICMarketsSC-MT5
13.34 × 7512
ICMarketsSC-MT5-2
14.55 × 45745
ICMarketsEU-MT5-2
16.25 × 24
İnceleme yok
2026.01.15 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 15:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 21:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 21:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 21:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
