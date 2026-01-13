- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
20 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (54.55%)
En iyi işlem:
67.22 EUR
En kötü işlem:
-50.97 EUR
Brüt kâr:
338.61 EUR (74 882 pips)
Brüt zarar:
-455.71 EUR (57 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (61.77 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
147.60 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
28.79%
Maks. mevduat yükü:
21.02%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
37 (84.09%)
Satış işlemleri:
7 (15.91%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-2.66 EUR
Ortalama kâr:
16.93 EUR
Ortalama zarar:
-18.99 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-105.11 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-105.11 EUR (6)
Aylık büyüme:
-11.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
174.50 EUR
Maksimum:
200.24 EUR (19.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.13% (200.24 EUR)
Varlığa göre:
7.08% (66.17 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US500
|20
|DE40
|12
|US30
|9
|USTEC
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US500
|-138
|DE40
|-82
|US30
|81
|USTEC
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US500
|-3.8K
|DE40
|-7K
|US30
|27K
|USTEC
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +67.22 EUR
En kötü işlem: -51 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +61.77 EUR
Maksimum ardışık zarar: -105.11 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.52 × 115
|
ICMarketsSC-MT5
|13.34 × 7512
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.55 × 45745
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
-11%
0
0
USD
USD
904
EUR
EUR
1
0%
44
45%
29%
0.74
-2.66
EUR
EUR
19%
1:500