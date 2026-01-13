- Incremento
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
7 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
7 (50.00%)
Mejor transacción:
23.86 EUR
Peor transacción:
-50.97 EUR
Beneficio Bruto:
71.86 EUR (5 566 pips)
Pérdidas Brutas:
-184.81 EUR (10 807 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (25.74 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
25.74 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.35
Actividad comercial:
19.56%
Carga máxima del depósito:
17.65%
Último trade:
19 minutos
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
27 minutos
Factor de Recuperación:
-0.72
Transacciones Largas:
14 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.39
Beneficio Esperado:
-8.07 EUR
Beneficio medio:
10.27 EUR
Pérdidas medias:
-26.40 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-85.02 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-85.02 EUR (3)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
132.17 EUR
Máxima:
157.91 EUR (15.09%)
Reducción relativa:
De balance:
15.09% (157.91 EUR)
De fondos:
6.40% (61.97 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US500
|10
|DE40
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US500
|-131
|DE40
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US500
|-5.6K
|DE40
|350
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.52 × 115
|
ICMarketsSC-MT5
|13.27 × 7474
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.07 × 44151
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
