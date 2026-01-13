信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Evening Star
Victor Martin Schenker

Evening Star

Victor Martin Schenker
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 -11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
44
盈利交易:
20 (45.45%)
亏损交易:
24 (54.55%)
最好交易:
67.22 EUR
最差交易:
-50.97 EUR
毛利:
338.61 EUR (74 882 pips)
毛利亏损:
-455.71 EUR (57 159 pips)
最大连续赢利:
5 (61.77 EUR)
最大连续盈利:
147.60 EUR (3)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
28.79%
最大入金加载:
21.02%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
36 分钟
采收率:
-0.58
长期交易:
37 (84.09%)
短期交易:
7 (15.91%)
利润因子:
0.74
预期回报:
-2.66 EUR
平均利润:
16.93 EUR
平均损失:
-18.99 EUR
最大连续失误:
6 (-105.11 EUR)
最大连续亏损:
-105.11 EUR (6)
每月增长:
-11.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
174.50 EUR
最大值:
200.24 EUR (19.13%)
相对跌幅:
结余:
19.13% (200.24 EUR)
净值:
7.08% (66.17 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US500 20
DE40 12
US30 9
USTEC 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US500 -138
DE40 -82
US30 81
USTEC 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US500 -3.8K
DE40 -7K
US30 27K
USTEC 1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +67.22 EUR
最差交易: -51 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +61.77 EUR
最大连续亏损: -105.11 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real
0.00 × 28
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 9
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
4.52 × 115
ICMarketsSC-MT5
13.34 × 7512
ICMarketsSC-MT5-2
14.55 × 45745
ICMarketsEU-MT5-2
16.25 × 24
没有评论
2026.01.15 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 15:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 21:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 21:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 21:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Evening Star
每月50 USD
-11%
0
0
USD
904
EUR
1
0%
44
45%
29%
0.74
-2.66
EUR
19%
1:500
