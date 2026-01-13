- 成长
交易:
44
盈利交易:
20 (45.45%)
亏损交易:
24 (54.55%)
最好交易:
67.22 EUR
最差交易:
-50.97 EUR
毛利:
338.61 EUR (74 882 pips)
毛利亏损:
-455.71 EUR (57 159 pips)
最大连续赢利:
5 (61.77 EUR)
最大连续盈利:
147.60 EUR (3)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
28.79%
最大入金加载:
21.02%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
36 分钟
采收率:
-0.58
长期交易:
37 (84.09%)
短期交易:
7 (15.91%)
利润因子:
0.74
预期回报:
-2.66 EUR
平均利润:
16.93 EUR
平均损失:
-18.99 EUR
最大连续失误:
6 (-105.11 EUR)
最大连续亏损:
-105.11 EUR (6)
每月增长:
-11.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
174.50 EUR
最大值:
200.24 EUR (19.13%)
相对跌幅:
结余:
19.13% (200.24 EUR)
净值:
7.08% (66.17 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|20
|DE40
|12
|US30
|9
|USTEC
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|-138
|DE40
|-82
|US30
|81
|USTEC
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|-3.8K
|DE40
|-7K
|US30
|27K
|USTEC
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +67.22 EUR
最差交易: -51 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +61.77 EUR
最大连续亏损: -105.11 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.52 × 115
|
ICMarketsSC-MT5
|13.34 × 7512
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.55 × 45745
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
没有评论
