- 자본
- 축소
트레이드:
47
이익 거래:
21 (44.68%)
손실 거래:
26 (55.32%)
최고의 거래:
67.22 EUR
최악의 거래:
-50.97 EUR
총 수익:
346.11 EUR (75 632 pips)
총 손실:
-481.62 EUR (58 017 pips)
연속 최대 이익:
5 (61.77 EUR)
147.60 EUR (3)
샤프 비율:
-0.11
거래 활동:
28.79%
최대 입금량:
21.02%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
47
평균 유지 시간:
34 분
회복 요인:
-0.68
롱(주식매수):
40 (85.11%)
숏(주식차입매도):
7 (14.89%)
수익 요인:
0.72
기대수익:
-2.88 EUR
평균 이익:
16.48 EUR
평균 손실:
-18.52 EUR
연속 최대 손실:
7 (-112.37 EUR)
-112.37 EUR (7)
월별 성장률:
-13.27%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
174.50 EUR
최대한의:
200.24 EUR (19.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.13% (200.24 EUR)
자본금별:
7.08% (66.17 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US500
|22
|DE40
|13
|US30
|9
|USTEC
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US500
|-168
|DE40
|-74
|US30
|81
|USTEC
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US500
|-4.7K
|DE40
|-6.3K
|US30
|27K
|USTEC
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.52 × 115
|
ICMarketsSC-MT5
|13.34 × 7512
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.55 × 45745
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
