- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
20 (44.44%)
損失トレード:
25 (55.56%)
ベストトレード:
67.22 EUR
最悪のトレード:
-50.97 EUR
総利益:
338.61 EUR (74 882 pips)
総損失:
-466.81 EUR (57 588 pips)
最大連続の勝ち:
5 (61.77 EUR)
最大連続利益:
147.60 EUR (3)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
28.79%
最大入金額:
21.02%
最近のトレード:
12 分前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
35 分
リカバリーファクター:
-0.64
長いトレード:
38 (84.44%)
短いトレード:
7 (15.56%)
プロフィットファクター:
0.73
期待されたペイオフ:
-2.85 EUR
平均利益:
16.93 EUR
平均損失:
-18.67 EUR
最大連続の負け:
7 (-112.37 EUR)
最大連続損失:
-112.37 EUR (7)
月間成長:
-12.56%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
174.50 EUR
最大の:
200.24 EUR (19.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.13% (200.24 EUR)
エクイティによる:
7.08% (66.17 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US500
|21
|DE40
|12
|US30
|9
|USTEC
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US500
|-151
|DE40
|-82
|US30
|81
|USTEC
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US500
|-4.3K
|DE40
|-7K
|US30
|27K
|USTEC
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +67.22 EUR
最悪のトレード: -51 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +61.77 EUR
最大連続損失: -112.37 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.52 × 115
|
ICMarketsSC-MT5
|13.34 × 7512
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.55 × 45745
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
-13%
0
0
USD
USD
893
EUR
EUR
1
0%
45
44%
29%
0.72
-2.85
EUR
EUR
19%
1:500