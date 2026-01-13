シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Evening Star
Victor Martin Schenker

Evening Star

Victor Martin Schenker
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
20 (44.44%)
損失トレード:
25 (55.56%)
ベストトレード:
67.22 EUR
最悪のトレード:
-50.97 EUR
総利益:
338.61 EUR (74 882 pips)
総損失:
-466.81 EUR (57 588 pips)
最大連続の勝ち:
5 (61.77 EUR)
最大連続利益:
147.60 EUR (3)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
28.79%
最大入金額:
21.02%
最近のトレード:
12 分前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
35 分
リカバリーファクター:
-0.64
長いトレード:
38 (84.44%)
短いトレード:
7 (15.56%)
プロフィットファクター:
0.73
期待されたペイオフ:
-2.85 EUR
平均利益:
16.93 EUR
平均損失:
-18.67 EUR
最大連続の負け:
7 (-112.37 EUR)
最大連続損失:
-112.37 EUR (7)
月間成長:
-12.56%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
174.50 EUR
最大の:
200.24 EUR (19.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.13% (200.24 EUR)
エクイティによる:
7.08% (66.17 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US500 21
DE40 12
US30 9
USTEC 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US500 -151
DE40 -82
US30 81
USTEC 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US500 -4.3K
DE40 -7K
US30 27K
USTEC 1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +67.22 EUR
最悪のトレード: -51 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +61.77 EUR
最大連続損失: -112.37 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real
0.00 × 28
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 9
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
4.52 × 115
ICMarketsSC-MT5
13.34 × 7512
ICMarketsSC-MT5-2
14.55 × 45745
ICMarketsEU-MT5-2
16.25 × 24
レビューなし
2026.01.15 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 15:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 21:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 21:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 21:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
