- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
20 (44.44%)
Убыточных трейдов:
25 (55.56%)
Лучший трейд:
67.22 EUR
Худший трейд:
-50.97 EUR
Общая прибыль:
338.61 EUR (74 882 pips)
Общий убыток:
-466.81 EUR (57 588 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (61.77 EUR)
Макс. прибыль в серии:
147.60 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
28.79%
Макс. загрузка депозита:
21.02%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
-0.64
Длинных трейдов:
38 (84.44%)
Коротких трейдов:
7 (15.56%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-2.85 EUR
Средняя прибыль:
16.93 EUR
Средний убыток:
-18.67 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-112.37 EUR)
Макс. убыток в серии:
-112.37 EUR (7)
Прирост в месяц:
-12.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
174.50 EUR
Максимальная:
200.24 EUR (19.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.13% (200.24 EUR)
По эквити:
7.08% (66.17 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|21
|DE40
|12
|US30
|9
|USTEC
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|-151
|DE40
|-82
|US30
|81
|USTEC
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|-4.3K
|DE40
|-7K
|US30
|27K
|USTEC
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +67.22 EUR
Худший трейд: -51 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +61.77 EUR
Макс. убыток в серии: -112.37 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.52 × 115
|
ICMarketsSC-MT5
|13.34 × 7512
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.55 × 45745
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-13%
0
0
USD
USD
900
EUR
EUR
1
0%
45
44%
29%
0.72
-2.85
EUR
EUR
19%
1:500