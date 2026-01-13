СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Evening Star
Victor Martin Schenker

Evening Star

Victor Martin Schenker
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 -13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
20 (44.44%)
Убыточных трейдов:
25 (55.56%)
Лучший трейд:
67.22 EUR
Худший трейд:
-50.97 EUR
Общая прибыль:
338.61 EUR (74 882 pips)
Общий убыток:
-466.81 EUR (57 588 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (61.77 EUR)
Макс. прибыль в серии:
147.60 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
28.79%
Макс. загрузка депозита:
21.02%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
-0.64
Длинных трейдов:
38 (84.44%)
Коротких трейдов:
7 (15.56%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-2.85 EUR
Средняя прибыль:
16.93 EUR
Средний убыток:
-18.67 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-112.37 EUR)
Макс. убыток в серии:
-112.37 EUR (7)
Прирост в месяц:
-12.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
174.50 EUR
Максимальная:
200.24 EUR (19.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.13% (200.24 EUR)
По эквити:
7.08% (66.17 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 21
DE40 12
US30 9
USTEC 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 -151
DE40 -82
US30 81
USTEC 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 -4.3K
DE40 -7K
US30 27K
USTEC 1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +67.22 EUR
Худший трейд: -51 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +61.77 EUR
Макс. убыток в серии: -112.37 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 28
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 9
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
4.52 × 115
ICMarketsSC-MT5
13.34 × 7512
ICMarketsSC-MT5-2
14.55 × 45745
ICMarketsEU-MT5-2
16.25 × 24
Нет отзывов
2026.01.15 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 15:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 21:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 21:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 21:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.