Victor Martin Schenker

Evening Star

Victor Martin Schenker
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2026 -11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
20 (45.45%)
Loss Trade:
24 (54.55%)
Best Trade:
67.22 EUR
Worst Trade:
-50.97 EUR
Profitto lordo:
338.61 EUR (74 882 pips)
Perdita lorda:
-455.71 EUR (57 159 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (61.77 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
147.60 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
28.79%
Massimo carico di deposito:
21.02%
Ultimo trade:
60 minuti fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
37 (84.09%)
Short Trade:
7 (15.91%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-2.66 EUR
Profitto medio:
16.93 EUR
Perdita media:
-18.99 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-105.11 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-105.11 EUR (6)
Crescita mensile:
-11.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
174.50 EUR
Massimale:
200.24 EUR (19.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.13% (200.24 EUR)
Per equità:
7.08% (66.17 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 20
DE40 12
US30 9
USTEC 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 -138
DE40 -82
US30 81
USTEC 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 -3.8K
DE40 -7K
US30 27K
USTEC 1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.22 EUR
Worst Trade: -51 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +61.77 EUR
Massima perdita consecutiva: -105.11 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 28
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 9
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
4.52 × 115
ICMarketsSC-MT5
13.34 × 7512
ICMarketsSC-MT5-2
14.55 × 45745
ICMarketsEU-MT5-2
16.25 × 24
Non ci sono recensioni
2026.01.15 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 15:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 21:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 21:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 21:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
