- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
20 (45.45%)
Loss Trade:
24 (54.55%)
Best Trade:
67.22 EUR
Worst Trade:
-50.97 EUR
Profitto lordo:
338.61 EUR (74 882 pips)
Perdita lorda:
-455.71 EUR (57 159 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (61.77 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
147.60 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
28.79%
Massimo carico di deposito:
21.02%
Ultimo trade:
60 minuti fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
37 (84.09%)
Short Trade:
7 (15.91%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-2.66 EUR
Profitto medio:
16.93 EUR
Perdita media:
-18.99 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-105.11 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-105.11 EUR (6)
Crescita mensile:
-11.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
174.50 EUR
Massimale:
200.24 EUR (19.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.13% (200.24 EUR)
Per equità:
7.08% (66.17 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|20
|DE40
|12
|US30
|9
|USTEC
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|-138
|DE40
|-82
|US30
|81
|USTEC
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|-3.8K
|DE40
|-7K
|US30
|27K
|USTEC
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +67.22 EUR
Worst Trade: -51 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +61.77 EUR
Massima perdita consecutiva: -105.11 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.52 × 115
|
ICMarketsSC-MT5
|13.34 × 7512
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.55 × 45745
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-11%
0
0
USD
USD
904
EUR
EUR
1
0%
44
45%
29%
0.74
-2.66
EUR
EUR
19%
1:500