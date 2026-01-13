- Wachstum
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
20 (44.44%)
Verlusttrades:
25 (55.56%)
Bester Trade:
67.22 EUR
Schlechtester Trade:
-50.97 EUR
Bruttoprofit:
338.61 EUR (74 882 pips)
Bruttoverlust:
-466.81 EUR (57 588 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (61.77 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
147.60 EUR (3)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading-Aktivität:
28.79%
Max deposit load:
21.02%
Letzter Trade:
0 Minuten
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
35 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.64
Long-Positionen:
38 (84.44%)
Short-Positionen:
7 (15.56%)
Profit-Faktor:
0.73
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.85 EUR
Durchschnittlicher Profit:
16.93 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-18.67 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-112.37 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-112.37 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
-12.56%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
174.50 EUR
Maximaler:
200.24 EUR (19.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.13% (200.24 EUR)
Kapital:
7.08% (66.17 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US500
|21
|DE40
|12
|US30
|9
|USTEC
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US500
|-151
|DE40
|-82
|US30
|81
|USTEC
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US500
|-4.3K
|DE40
|-7K
|US30
|27K
|USTEC
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.52 × 115
|
ICMarketsSC-MT5
|13.34 × 7512
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.55 × 45745
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
-13%
0
0
USD
USD
893
EUR
EUR
1
0%
45
44%
29%
0.72
-2.85
EUR
EUR
19%
1:500