SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Evening Star
Victor Martin Schenker

Evening Star

Victor Martin Schenker
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 -13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
20 (44.44%)
Verlusttrades:
25 (55.56%)
Bester Trade:
67.22 EUR
Schlechtester Trade:
-50.97 EUR
Bruttoprofit:
338.61 EUR (74 882 pips)
Bruttoverlust:
-466.81 EUR (57 588 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (61.77 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
147.60 EUR (3)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading-Aktivität:
28.79%
Max deposit load:
21.02%
Letzter Trade:
0 Minuten
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
35 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.64
Long-Positionen:
38 (84.44%)
Short-Positionen:
7 (15.56%)
Profit-Faktor:
0.73
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.85 EUR
Durchschnittlicher Profit:
16.93 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-18.67 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-112.37 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-112.37 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
-12.56%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
174.50 EUR
Maximaler:
200.24 EUR (19.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.13% (200.24 EUR)
Kapital:
7.08% (66.17 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US500 21
DE40 12
US30 9
USTEC 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US500 -151
DE40 -82
US30 81
USTEC 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US500 -4.3K
DE40 -7K
US30 27K
USTEC 1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +67.22 EUR
Schlechtester Trade: -51 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +61.77 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -112.37 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real
0.00 × 28
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 9
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
4.52 × 115
ICMarketsSC-MT5
13.34 × 7512
ICMarketsSC-MT5-2
14.55 × 45745
ICMarketsEU-MT5-2
16.25 × 24
Keine Bewertungen
2026.01.15 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 15:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 21:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 21:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 21:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Evening Star
50 USD pro Monat
-13%
0
0
USD
893
EUR
1
0%
45
44%
29%
0.72
-2.85
EUR
19%
1:500
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.