Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real 0.00 × 28 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 5 ICMarkets-MT5-4 0.00 × 9 TitanFX-MT5-01 0.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 Exness-MT5Real6 0.00 × 2 Exness-MT5Real31 0.00 × 4 Tickmill-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-4 4.52 × 115 ICMarketsSC-MT5 13.34 × 7512 ICMarketsSC-MT5-2 14.55 × 45745 ICMarketsEU-MT5-2 16.25 × 24 Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen