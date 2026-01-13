SinaisSeções
Victor Martin Schenker

Evening Star

Victor Martin Schenker
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 -11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
20 (45.45%)
Negociações com perda:
24 (54.55%)
Melhor negociação:
67.22 EUR
Pior negociação:
-50.97 EUR
Lucro bruto:
338.61 EUR (74 882 pips)
Perda bruta:
-455.71 EUR (57 159 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (61.77 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
147.60 EUR (3)
Índice de Sharpe:
-0.10
Atividade de negociação:
28.79%
Depósito máximo carregado:
21.02%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
36 minutos
Fator de recuperação:
-0.58
Negociações longas:
37 (84.09%)
Negociações curtas:
7 (15.91%)
Fator de lucro:
0.74
Valor esperado:
-2.66 EUR
Lucro médio:
16.93 EUR
Perda média:
-18.99 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-105.11 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-105.11 EUR (6)
Crescimento mensal:
-11.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
174.50 EUR
Máximo:
200.24 EUR (19.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.13% (200.24 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.08% (66.17 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US500 20
DE40 12
US30 9
USTEC 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US500 -138
DE40 -82
US30 81
USTEC 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US500 -3.8K
DE40 -7K
US30 27K
USTEC 1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +67.22 EUR
Pior negociação: -51 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +61.77 EUR
Máxima perda consecutiva: -105.11 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
0.00 × 28
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 9
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
4.52 × 115
ICMarketsSC-MT5
13.34 × 7512
ICMarketsSC-MT5-2
14.55 × 45745
ICMarketsEU-MT5-2
16.25 × 24
Sem comentários
2026.01.15 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 15:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 21:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 21:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 21:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Evening Star
50 USD por mês
-11%
0
0
USD
904
EUR
1
0%
44
45%
29%
0.74
-2.66
EUR
19%
1:500
