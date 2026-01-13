- Crescimento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
20 (45.45%)
Negociações com perda:
24 (54.55%)
Melhor negociação:
67.22 EUR
Pior negociação:
-50.97 EUR
Lucro bruto:
338.61 EUR (74 882 pips)
Perda bruta:
-455.71 EUR (57 159 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (61.77 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
147.60 EUR (3)
Índice de Sharpe:
-0.10
Atividade de negociação:
28.79%
Depósito máximo carregado:
21.02%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
36 minutos
Fator de recuperação:
-0.58
Negociações longas:
37 (84.09%)
Negociações curtas:
7 (15.91%)
Fator de lucro:
0.74
Valor esperado:
-2.66 EUR
Lucro médio:
16.93 EUR
Perda média:
-18.99 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-105.11 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-105.11 EUR (6)
Crescimento mensal:
-11.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
174.50 EUR
Máximo:
200.24 EUR (19.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.13% (200.24 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.08% (66.17 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US500
|20
|DE40
|12
|US30
|9
|USTEC
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US500
|-138
|DE40
|-82
|US30
|81
|USTEC
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US500
|-3.8K
|DE40
|-7K
|US30
|27K
|USTEC
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +67.22 EUR
Pior negociação: -51 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +61.77 EUR
Máxima perda consecutiva: -105.11 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.52 × 115
|
ICMarketsSC-MT5
|13.34 × 7512
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.55 × 45745
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
-11%
0
0
USD
USD
904
EUR
EUR
1
0%
44
45%
29%
0.74
-2.66
EUR
EUR
19%
1:500