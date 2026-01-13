- Büyüme
İşlemler:
177
Kârla kapanan işlemler:
151 (85.31%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (14.69%)
En iyi işlem:
18.21 USD
En kötü işlem:
-6.81 USD
Brüt kâr:
133.62 USD (9 414 pips)
Brüt zarar:
-46.39 USD (2 362 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (29.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.42 USD (6)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
39.04%
Maks. mevduat yükü:
5.48%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
178
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
10.56
Alış işlemleri:
134 (75.71%)
Satış işlemleri:
43 (24.29%)
Kâr faktörü:
2.88
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
0.88 USD
Ortalama zarar:
-1.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.81 USD (1)
Aylık büyüme:
3.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
8.26 USD (0.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.35% (8.51 USD)
Varlığa göre:
3.03% (72.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.21 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +29.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 63
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.26 × 180
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 256
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.20 × 46
|
Alpari-MT5
|1.48 × 602
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.62 × 29
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 27
|
AdmiralMarkets-Live
|6.54 × 48
|
GBEbrokers-LIVE
|7.13 × 40
Работаем и зарабатываем.
