- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
179
利益トレード:
153 (85.47%)
損失トレード:
26 (14.53%)
ベストトレード:
18.21 USD
最悪のトレード:
-6.81 USD
総利益:
134.11 USD (9 479 pips)
総損失:
-46.72 USD (2 362 pips)
最大連続の勝ち:
32 (29.48 USD)
最大連続利益:
39.42 USD (6)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
41.56%
最大入金額:
5.48%
最近のトレード:
12 分前
1週間当たりの取引:
181
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
10.58
長いトレード:
136 (75.98%)
短いトレード:
43 (24.02%)
プロフィットファクター:
2.87
期待されたペイオフ:
0.49 USD
平均利益:
0.88 USD
平均損失:
-1.80 USD
最大連続の負け:
2 (-3.99 USD)
最大連続損失:
-6.81 USD (1)
月間成長:
3.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
8.26 USD (0.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.35% (8.51 USD)
エクイティによる:
3.03% (72.03 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.21 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +29.48 USD
最大連続損失: -3.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 63
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.26 × 180
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 256
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.20 × 46
|
Alpari-MT5
|1.48 × 602
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.62 × 29
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 27
|
AdmiralMarkets-Live
|6.54 × 48
|
GBEbrokers-LIVE
|7.13 × 40
10 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Работаем и зарабатываем.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
4%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
1
100%
179
85%
42%
2.87
0.49
USD
USD
3%
1:500