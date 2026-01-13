- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
179
Прибыльных трейдов:
153 (85.47%)
Убыточных трейдов:
26 (14.53%)
Лучший трейд:
18.21 USD
Худший трейд:
-6.81 USD
Общая прибыль:
134.11 USD (9 479 pips)
Общий убыток:
-46.72 USD (2 362 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (29.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
39.42 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
41.56%
Макс. загрузка депозита:
5.48%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
182
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
10.58
Длинных трейдов:
136 (75.98%)
Коротких трейдов:
43 (24.02%)
Профит фактор:
2.87
Мат. ожидание:
0.49 USD
Средняя прибыль:
0.88 USD
Средний убыток:
-1.80 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.81 USD (1)
Прирост в месяц:
3.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
8.26 USD (0.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.35% (8.51 USD)
По эквити:
3.03% (72.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.21 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +29.48 USD
Макс. убыток в серии: -3.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 63
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.26 × 180
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 256
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.20 × 46
|
Alpari-MT5
|1.48 × 602
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.62 × 29
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 27
|
AdmiralMarkets-Live
|6.54 × 48
|
GBEbrokers-LIVE
|7.13 × 40
еще 10...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Работаем и зарабатываем.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
1
100%
179
85%
42%
2.87
0.49
USD
USD
3%
1:500