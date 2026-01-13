СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / PlanetOmega
Aleksey Gaydukevich

PlanetOmega

Aleksey Gaydukevich
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 4%
Alpari-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
179
Прибыльных трейдов:
153 (85.47%)
Убыточных трейдов:
26 (14.53%)
Лучший трейд:
18.21 USD
Худший трейд:
-6.81 USD
Общая прибыль:
134.11 USD (9 479 pips)
Общий убыток:
-46.72 USD (2 362 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (29.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
39.42 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
41.56%
Макс. загрузка депозита:
5.48%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
182
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
10.58
Длинных трейдов:
136 (75.98%)
Коротких трейдов:
43 (24.02%)
Профит фактор:
2.87
Мат. ожидание:
0.49 USD
Средняя прибыль:
0.88 USD
Средний убыток:
-1.80 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.81 USD (1)
Прирост в месяц:
3.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
8.26 USD (0.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.35% (8.51 USD)
По эквити:
3.03% (72.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 88
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.21 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +29.48 USD
Макс. убыток в серии: -3.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralMarkets-MT5
0.00 × 2
AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 15
FXOpen-MT5
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 63
Exness-MT5Real2
0.00 × 10
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.07 × 44
ICMarkets-MT5
0.26 × 180
Exness-MT5Real
0.37 × 30
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 256
TitanFX-MT5-01
0.89 × 305
Pepperstone-MT5-Live01
1.20 × 46
Alpari-MT5
1.48 × 602
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.62 × 29
FOREX.comGlobalCN-Live 534
2.88 × 8
ForexChief-MT5
3.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 27
AdmiralMarkets-Live
6.54 × 48
GBEbrokers-LIVE
7.13 × 40
еще 10...
Работаем и зарабатываем.
Нет отзывов
2026.01.14 02:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 02:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 02:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 01:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 01:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 01:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 00:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 00:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 00:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 23:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 21:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 20:34
Share of trading days is too low
2026.01.13 20:34
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 20:34
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 19:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 19:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 19:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 19:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
