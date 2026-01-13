- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
173
Profit Trade:
147 (84.97%)
Loss Trade:
26 (15.03%)
Best Trade:
18.21 USD
Worst Trade:
-6.81 USD
Profitto lordo:
132.41 USD (9 262 pips)
Perdita lorda:
-45.99 USD (2 362 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (29.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.42 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
39.04%
Massimo carico di deposito:
5.48%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
173
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
10.46
Long Trade:
134 (77.46%)
Short Trade:
39 (22.54%)
Fattore di profitto:
2.88
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
0.90 USD
Perdita media:
-1.77 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.81 USD (1)
Crescita mensile:
3.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
8.26 USD (0.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.35% (8.51 USD)
Per equità:
3.03% (72.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|173
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.21 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +29.48 USD
Massima perdita consecutiva: -3.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 63
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.26 × 180
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 256
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.20 × 46
|
Alpari-MT5
|1.48 × 602
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.62 × 29
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 27
|
AdmiralMarkets-Live
|6.54 × 48
|
GBEbrokers-LIVE
|7.13 × 40
Работаем и зарабатываем.
Non ci sono recensioni
