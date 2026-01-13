- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
179
Gewinntrades:
153 (85.47%)
Verlusttrades:
26 (14.53%)
Bester Trade:
18.21 USD
Schlechtester Trade:
-6.81 USD
Bruttoprofit:
134.11 USD (9 479 pips)
Bruttoverlust:
-46.72 USD (2 362 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (29.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
39.42 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
41.56%
Max deposit load:
5.48%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
181
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
10.58
Long-Positionen:
136 (75.98%)
Short-Positionen:
43 (24.02%)
Profit-Faktor:
2.87
Mathematische Gewinnerwartung:
0.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-3.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.81 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.69%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.08 USD
Maximaler:
8.26 USD (0.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.35% (8.51 USD)
Kapital:
3.03% (72.03 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +18.21 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.99 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 63
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.26 × 180
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 256
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.20 × 46
|
Alpari-MT5
|1.48 × 602
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.62 × 29
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 27
|
AdmiralMarkets-Live
|6.54 × 48
|
GBEbrokers-LIVE
|7.13 × 40
noch 10 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Работаем и зарабатываем.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
4%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
1
100%
179
85%
42%
2.87
0.49
USD
USD
3%
1:500