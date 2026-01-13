- 자본
- 축소
트레이드:
288
이익 거래:
245 (85.06%)
손실 거래:
43 (14.93%)
최고의 거래:
41.99 USD
최악의 거래:
-24.32 USD
총 수익:
290.19 USD (17 534 pips)
총 손실:
-101.22 USD (6 619 pips)
연속 최대 이익:
32 (29.48 USD)
연속 최대 이익:
80.69 USD (16)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
46.17%
최대 입금량:
5.48%
최근 거래:
26 분 전
주별 거래 수:
288
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
7.74
롱(주식매수):
188 (65.28%)
숏(주식차입매도):
100 (34.72%)
수익 요인:
2.87
기대수익:
0.66 USD
평균 이익:
1.18 USD
평균 손실:
-2.35 USD
연속 최대 손실:
2 (-6.67 USD)
연속 최대 손실:
-24.32 USD (1)
월별 성장률:
7.97%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.08 USD
최대한의:
24.40 USD (0.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.96% (24.40 USD)
자본금별:
3.03% (72.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|288
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|189
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +41.99 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +29.48 USD
연속 최대 손실: -6.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 63
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.26 × 180
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 256
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.20 × 46
|
Alpari-MT5
|1.48 × 602
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.62 × 29
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 27
|
AdmiralMarkets-Live
|6.54 × 48
|
GBEbrokers-LIVE
|7.13 × 40
Работаем и зарабатываем.
리뷰 없음
